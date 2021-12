Al menos una persona lesionada es el balance que, hasta ahora, deja una riña registrada en la noche de este miércoles entre entre el conductor de un vehículo particular y los paramédicos de una ambulancia.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho habría ocurrido en el barrio Junín, centrosur de Cali, cuando se presentó una discusión entre la persona que conducía el carro y un grupo de paramédicos que estaba en el sector.

Lo ocurrido quedó registrado en videos, que fueron difundidos por redes sociales, en los que se evidencia cómo el conductor del vehículo arranca sorpresivamente y atropella a dos hombres que estaban dialogando con otras personas vinculadas al gremio de las ambulancias.

En medio de los hechos, uno de los hombres logró levantarse de inmediato y evitó ser arrollado por completo por el conductor del carro, mientras que el otro permaneció en el suelo.

Las imágenes muestran, además, cómo varios ciudadanos que estaban en la zona inmediatamente buscan socorrer al hombre que fue arrollado a la vez que atacan con golpes al vehículo e insultan al conductor de este.

Aunque no hay aún no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre los hechos, desde la Policía Metropolitana de Cali le indicaron a El País que no recibieron el reporte de la riña. Además, desde la Secretaría de Movilidad indicaron que la discusión habría iniciado por un presunto caso de intolerancia y que, aunque el caso lo atendió minutos después un agente de tránsito, el informe solo reporta que hubo un lesionado.

Entre tanto, la Secretaría de Salud, que es la dependencia encargada de regular el gremio de las ambulancias, indicó que están adelantando las investigaciones correspondientes para determinar el porqué se habría presentado el incidente e identificar a quienes estuvieron involucrados en este.

Hasta ahora se desconoce el estado de salud de la persona que resultó lesionada.