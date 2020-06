Érika María Restrepo es una colombiana que asegura que fue víctima de acoso sexual por parte del cónsul de Colombia en Islas Canarias.

Su historia se conoció durante una reunión en Zoom, de colombianos varados en el exterior.

Restrepo, quien se encuentra en España, aseguró que el funcionario la acosó sexualmente tras una petición suya por ayudas durante la pandemia.

En un comienzo, al parecer, el cónsul le manifestó que no tenía cómo ayudarla y la remitió a ONG y a la Cruz Roja.

“Después de varias semanas, vuelvo y me comunico con el Consulado y él me dice que toca esperar porque no le están llegando ayudas nuevamente, y que si yo me puedo acercar al Consulado, pero como no sabía cómo llegar al sitio”, manifestó Érika.

Fue entonces cuando, al parecer, el funcionario se ofreció a llevarle ayudas a su casa, al llegar le regaló un mercado de 30 “el señor fue y me dio un mercado de 30 euros, porque yo fui con él y lo compramos juntos”, y después de esto habría ocurrido el acoso.

“El tipo llega y me dice: no pero yo nunca pensé que usted fuera una mujer que estuviera tan buena, usted tiene unas tetas muy buenas y un culo muy grande (...) Déjese ayudar, si hace bien las cosas, le puedo colaborar”, denunció la mujer.

Al respecto, la Cancillería aseguró que “tiene una política de cero tolerancia hacia cualquier conducta que constituya maltrato laboral. En el caso particular del señor Francisco Veléz, encargado de funciones consulares en Palmas de Gran Canaria, es de aclarar que hasta el momento no se ha recibido queja formal en este sentido contra el citado funcionario”.