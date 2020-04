En la mañana de este lunes 13 de abril se dio una fuerte pelea entre el mandatario y los cabildantes presentes en la sesión virtual en la que se discutía en segundo debate el proyecto de acuerdo 014, en el que se establecen beneficios de reducción en las tasas intereses y mora aplicables a las deudas tributarias de la vigencia 2019 y anteriores.

En medio de la diligencia, César Pión aseguró que el Concejo nunca ha estado en contra de la administración y aseguró que ha venido trabajando con altura por la ciudad.

El cabildante cuestionó un plan de acción de respuesta del Distrito ante la pandemia del coronavirus, en el que no hay datos claros y algunos rubros tendrían posibles sobrecostos.

Además le criticó que en sus redes sociales asegurara que él lo está persiguiendo junto a 14 concejales, “viudas de William García Tirado”, por lo que le exigió respeto.

“Eso se llama irrespeto, pasarse de la línea, es una actuación no propia de un alcalde. Con ese comentario atenta con la vida nuestra. He recibido amenazas y todo tipo de alteraciones en las redes sociales. Si algo me sucede usted es el responsable”, afirmó Pión.