Video: ¡Frailejón Ernesto Pérez tiene un primo! él es Man-glar

En el Día Mundial del Agua, la Alcaldía de Barranquilla presentó a 'Man-Glar', quien en sus versos nos habla de su hogar único, donde se unen el río, el mar y la Ciénaga de Mallorquín.

"Hola yo soy el Man-Glar, me gusta estar metido dentro del agua salada. Así es como yo ayudo a prevenir las tormentas, también las temperaturas las ajusto a quien no lo sepan. Me buscan para refugiarse toditos los animales", son algunos de los cánticos de Man-gar en la canción con la que busca concientizar a la población colombiana de su importancia.

Man-Glar fue presentado como 'el primo costeño de Frailejón Ernesto Pérez', un personaje de la serie 'Cuenticos Mágicos' de Señal Colombia, que se ha hecho bastante viral por su pegajosa canción.