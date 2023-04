Emociones encontradas ha generado un video en redes sociales en el que se ve a un perrito siendo transportado dentro de una canasta de plástico en el techo de un carro.

El hecho sucedió el pasado lunes 10 de abril según el portal “Denuncias Antioquia». Al parecer, los viajeros se movilizaban en la vía que conecta a los municipios de Dabeiba y Frontino, en el norte del departamento de Antioquia.

“Este conductor llevaba a este perrito amarrado en la parte superior del carro, logré que frenara, pero solo dijo ´ahí también fue y ahí va a volver´. Adentro del carro iban muy cómodos y no se les veía intenciones de querer bajar al perrito”, denunció la voz de la persona que grabó el video para esta página de denuncias en su cuenta de Twitter.

Usuarios calificaron este comportamiento como maltrato animal, pues se puede observar que el ‘peludito’ sufre al estar expuesto en plena vía.

"Para qué tendrán mascotas si no tienen la más mínima responsabilidad por ellas...", "Por ese motivo es mejor no tener mascotas y no adquirir compromisos que no se pueden cumplir", fueron algunos de los comentarios que este hecho suscitó en redes.