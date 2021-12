La reconocida periodista Yolanda Ruiz anunció que este lunes 6 de diciembre será el último día bajo la dirección del sistema de noticias de RCN Radio.

Ruiz, nacida en Pasto (1964), saldrá a vacaciones este día y a su regreso dejará el puesto, por lo que confirmó que este lunes es el último día al aire.

A través de un video publicado en su cuenta de Youtube, se refirió a su audiencia, contando el por qué de su decisión y sobre lo que tiene planeado para su futuro.

“Les pido un par de minutos para hablar en primera persona y contarles sobre una decisión. Hoy es mi último día al aire como directora de noticias de RCN Radio. Salgo a vacaciones y he decidido retirarme del cargo al terminar ese descanso. Me voy de esta dirección pero no del periodismo que es una parte esencial de lo que soy. Dejo esta trinchera sin rendirme, con la certeza de haber hecho mi mejor esfuerzo en medio de errores y aciertos. Me siento en el mejor momento de mi vida y de mi carrera profesional. Estoy llena de preguntas, tengo ganas de entender, de aprender. Quiero leer, escribir, hablar, opinar. Y quiero hacerlo ahora desde mi condición de periodista a secas sin cargos ni títulos.”