Testigos del hecho se encargaron de dar aviso inmediato a las autoridades, quienes a su llegada se encontraron con el cuerpo sin vida de James. Sobre lo que sucedió con el conductor de la moto hay versiones encontradas; unos testigos aseguran que siguió su camino como si nada hubiera pasado.

Otros, en cambio, afirman que el hombre llamó a las ambulancias y a la Policía y esperó un buen rato, pero al ver que no llegaban, se fue. Lo cierto es que no estaba presente cuando las autoridades llegaron y quedó como un evasor de sus responsabilidades haya sido o no su culpa el lamentable desenlace.