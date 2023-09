Lo que había dicho sobre el episodio de 2022

En su momento, la jueza Polanía habló sobre una audiencia en la que participó desde su cama y con cigarrillo en mano. En ese entonces, la juez respondió y señaló que se trataba de una persecución.

"Es una persecución desde hace años. Creo que ya saben mi historia, por mi forma de vestir. Me han hecho bullying varios magistrados de Cúcuta y me amenazaron antes del proceso, que si yo no cambiaba mi forma de ser me iban a abrir una investigación disciplinaria. Yo no es que aparezca empelota en las audiencias, no, uno nunca sabe cuándo le va a dar un ataque de ansiedad. Siempre ando con mi toga. Yo no estaba empelota, tenía la presión bajita, tenía un buzo", respondió en su momento Polanía en conversación con Blu Radio.