Video: Lista la fecha para conocer si caso Uribe por presunto soborno a testigos precluye o no

La jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Ortiz, agendó para el próximo 27 de abril a las 9 de la mañana la audiencia para emitir el fallo de si precluye o no este proceso.

Para ese día llegará con todo el material probatorio allegado a su despacho, con las posiciones de la Fiscalía, Procuraduría, la defensa y las cuatro víctimas apoderadas.

La decisión que se tome de allí –favorezca o no al expresidente– podrá ser apelada por alguna de las partes, por lo que el expediente se trasladaría al Tribunal Superior de Bogotá.

En esa instancia aterrizaría al despacho de uno de los tres magistrados de la Sala Penal, quien deberá obtener una votación mayoritaria en su ponencia con las pruebas que acoja.

La audiencia enredada

Pasadas las 8:20 de la mañana de este 18 de marzo, el exmandatario antioqueño se dispuso a hacer un recorrido de su vida pública y privada para refutar las afirmaciones que han hecho en su contra, los cuales fueron interrumpidos inmediatamente por la jueza Carmen Ortiz.

Para la togada, Uribe solo podía referirse frente a las pruebas que ya se allegaron al proceso penal, y no a una declaración en la que retomara hechos de su indagatoria, pues su participación en la audiencia de este viernes no era una declaración.

“Si Álvaro Uribe expresa a manera de ejemplo: ‘yo no hice, yo no estuve’, eso la convierte en una declaración, y soy reiterativa en que no habrá ello”, suscribió la jueza al empezar la diligencia.

Ante ello tomaron la palabra los defensores Jaime Granados y Jaime Lombana, quienes resaltaron que las palabras de su cliente no pueden dejar de mencionar los hechos que le acusan falsamente –según ellos–, por lo cual él tiene el derecho a argumentarlos a partir del interrogatorio que tuvo en la Corte Suprema.

Una vez pudo iniciar, el expresidente mencionó 12 hechos relevantes –unos los omitió– con los que pretendió desmenuzar las acusaciones que han hecho en su contra.

En medio de ello dijo que todo lo que le señalan de ser cercano al paramilitarismo, mafioso, de trabajar para Pablo Escobar en la Aeronáutica y de favorecer a criminales es falso. Fue precisamente por ello que la jueza lo corrigió, pues eso no hace parte del proceso de preclusión, ya que a él en este caso se le señala de manipulación de testigos y fraude procesal.

Finalmente, Uribe se tomó cerca de 3 horas de las 4 que tenía pensadas, enfatizando en que no tuvo la culpa, pese a que las víctimas han allegado material probatorio que contradice al expresidente. Esa doble vía de versiones es la que resolverá la jueza.