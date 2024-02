Video | ´No estaba muerto, andaba de parranda´: Policía halló a falso francés supuestamente asesinado

Sin embargo, resultó que el individuo al que hacía referencia el funcionario público ´no estaba muerto, estaba de parranda´, y para colmo, tampoco era de origen europeo, sino que era un ciudadano colombiano.

Así las cosas, este hombre fue llevado por las autoridades por razones de seguridad debido a su estado de exaltación, aparentemente causado por el exceso de alcohol, como lo muestra un video publicado por la emisora W Radio.

“Ahora sí me ‘enchuquicé' y llévenme a donde me tengan que llevar. Ya le tengo chapeada la cara (...) Yo apoyo a la Policía, pero a la real, los que se la ganan (...) no a los que están haciendo retenes para ganar plata (...) Se está llevando es a un empresario”, le gritaba el hombre con improperios, y con un problema de habla, a uno de los uniformados que atendió la situación.