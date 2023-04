La ministra de Agricultura, Cecilia López, aprovechó un foro económico al que fue invitada para enviarla un mensaje a la ministra de Minas, Irene Vélez, y para dejar claro que no está del todo contenta con el Gobierno del Presidente Petro. “Si me botan mañana, yo feliz”, expresó.

López, en pleno foro, dijo que “como viene la ministra de Minas, yo tengo un mensaje: a mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos, entonces estamos diciendo que hay que proteger el mundo, etcétera, y no se dan cuenta que lo que nos están exigiendo a nosotros es exactamente lo que ellos no hicieron”, indicó la funcionaria.

Dijo además que “los países ricos usaron todo lo que nos están prohibiendo que usemos y con eso lograron la productividad que nos está sacando del mercado, y nosotros somos tan ingenuos que repetimos eso como unos loros ¿entienden el mensaje sutil?”.

A la pregunta de si eso significaba que estaba de acuerdo con la exploración de petróleo y gas, López respondió: “No me ponga a pelear porque me botan mañana. Yo feliz. Pero hay una manera linda de decirlo: la transición energética es imposible sin la transformación productiva, y la transformación productiva en Colombia es imposible sin la recuperación del sector agropecuario”.

El hecho no pasó desapercibido por sus compañeros de panel, como Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), quien apoyó a la Minagricultura e instó a que los demás ministerios “se pongan la camiseta del sector agropecuario”.

Además, senadores de oposición como David Luna, también se han pronunciado aplaudiendo a López. “De acuerdo con la Ministra de Agricultura @CeciliaLopezM. La sensatez siempre debe estar por encima del afán protagónico. Ojalá la Ministra de Minas la escuche”.