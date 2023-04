Video: ¡Que susto! Joven dice que visitó un fantasma

A David Pineda, un profesional del área de la ciencia y tecnología, lo sorprendió una visita inesperada de un plano fantasmal. Asegura que mira la grabación y le da escalofrío, pues no encuentra una respuesta lógica a lo que pasó.

“Los que me conocen saben que no creo ni en lo que me como, pero me pegaron el susto de mi vida.” Indicó en un hilo de Twitter dónde contó su experiencia y además dijo que ya nunca iba a trabajar solo.

Mencionó que trabaja en la sede principal de Cipsela en Medellín, “es una casa que tiene casi un siglo de antigüedad, y tiene muchas historias, pero yo no quería conocerlas así.”

Además de la taza, cuando la está recogiendo del piso corre una de las sillas para limpiar, pero algo sucede, se mueve sola, situación que evidentemente lo asusta.