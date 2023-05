Video: 'Si no se aprueban las reformas, las EPS morirán como un dominó', Gustavo Petro

Acompañado de la primera dama, Verónica Alcocer, el presidente Gustavo Petro habla desde el balcón de la Casa de Nariño, donde defiende las reformas sociales propuestas por el Gobierno Nacional y que se tramitan en el Congreso de la República.

Este discurso del jefe de Estado se da mientras que en las principales ciudades del país decenas de personas salieron a las calles a defender las reformas y a manifestarse por el Día del Trabajo.

El líder del Pacto Histórico defendió las protestas de 2021 del Gran Paro Nacional, y dijo que gracias a esas movilizaciones pudo llegar a la Casa de Nariño un "gobierno del cambio".

"Se presentó la reforma a la salud que tiene un principio que la recorre: los dineros públicos no deben ser administrados por grupos poderosos que para poder amasar más ganancias quierban los hospitales públicos, dilatan las diligencias médicas porque aumentan las ganancias, porque al retardar las misiones médicas millones de colombianos han muerto desde que se expidió la Ley 100", puntualizó el jefe de Estado ante cientos de personas que lo escuchan en la Plaza de Armas.

Una vez más el Presidente defendió la polémica reforma a la salud, afirmando que con este documento que se tramita en el Congreso de la República se crearán los Centros de Atención Primaria, CAP, con las cuales las zonas más apartadas del centro del país podrán acceder a los servicios de la salud.

Gustavo Petro también se fue lanza en ristre contra el expresidente y líder natural del Partido Liberal, César Gaviria, a quien acusó de "traicionar el pueblo liberal" por no querer apoyar la polémica reforma a la salud que se tramita en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y que ha estado en riesgo de hundirse.

En cuanto a las Empresas Promotoras de Salud, EPS, el mandatario colombiano dijo que de igual forma, si no se aprueban sus reformas, estas se irán acabando como un "dominó" debido a que no serían capaces de mantenerse.

"La libertad de mercado no garantiza los derechos de la gente, solo garantiza negocios. Si no se aprueba la ley de reforma a la salud y a las pensiones, las EPS y los fondos privados de pensiones se acaban. Y no porque el Presidente quiera, sino porque lo que estamos diciendo alrededor de un modelo ideológico ha llegado a su fin en el mundo", Gustavo Petro, presidente de Colombia

"Y presentamos las reformas a las pensiones. Cuando aprobaron la Ley 100, yo recién entraba al Congreso de la República como parlamentario del M-19. Todos votamos en contra (...) 30 años después de aprobada la ley, con la promesa que nos hicieron el señor senador Álvaro Uribe Vélez, en ese momento, y el presidente César Gaviria, decían que la economía iba a crecer más del 5% anual y que ese porcentaje aumentaría la cotización para las pensiones. Nunca el país creció en un 5% y nunca hubo derecho a pensión", afirmó el jefe de Estado sobre la reforma pensional que está próxima a iniciar trámite.

Reforma laboral

El presidente también defendió el proyecto de reforma laboral liderada por la ministra Gloria Inés Ramírez, y afirmó que uno de sus principales objetivos es disminuir la jornada de trabajo.

"Eso que fundó este día era una lucha por la jornada laboral de ocho horas. Había ocurrido luchas anteriores, por ejemplo reducir la jornada de 10 horas en Inglaterra, que levantó la resurrección obrera que se recuerdan como luchas del presente. Todas iban por ganar más tiempo", afirmó el jefe de Estado en medio del Día del Trabajo.

Otras de las iniciativas de este documento serán hacer que la jornada extra pague más salario, recuperar las bonificaciones para tener mejor estabilidad laboral, difucultar que un trabajador sea despedido sin justa causa y acabar con los contratos de prestación de servicios para que se establezcan los de término indefinido.