Video: “Tener que soportar los maricas en desfiles”, polémicas declaraciones de un sacerdote en Tolima

“¿A que no adivinan cuál es la ciudad de Colombia donde más maricas hay? ¿De dónde salió la reina de los gays? De Natagaima”... Polémica han generado las declaraciones del sacerdote Ricardo Zabala mientras criticaba a la comunidad LGTBI en Natagaima, Tolima.

Durante una eucaristía el sacerdote se refirió a las personas homosexuales de manera despectiva, diciéndoles “maricas” en más de una ocasión. Además, reprochó las actividades de esta comunidad en el municipio.

Asimismo, criticó un reciente evento de la comunidad LGTBI en dicho municipio. “Tener uno que soportar y ver todo eso, dizque los maricas en desfile, y los niños mirando, y los jóvenes. Anoche no vinieron a misa, pero si se largaron a ver todos los maricas allá (...) Hasta los monaguillos estaban por allá”.

De igual manera hizo un llamado a los padres de familia, pues el cura teme que los niños se vuelvan homosexuales al ver las actividades de la comunidad LGTBI.

“Qué tal los niños viendo a un novio dándole besos a otro novio. No, hermanos, hay cosas que no van, no van y no van. Uno no tiene porqué permitir esas cosas (...) No se les haga extraño cuando los niños empiecen a desfilar, besándose con los mismos niños en la casa, cogiéndole la cola a los mismos primitos”, expresó.

A pesar de las críticas, el sacerdote, en entrevista con Caracol Radio ratificó los comentarios.

“Lo dicho, dicho está, me mantengo en la posición de la Iglesia, yo dije que la Iglesia ama y defiende al pecador pero no al pecado”, afirmó el clérigo.

Entretanto, reconoció el sentimiento de rabia que le provocan las personas homosexuales. “Llega un momento en que el vaso se reboza. Entiendo que es la manera como se dijo, pero en un momento de rabia se dicen muchas cosas”, añadió.