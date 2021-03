A través de sus redes sociales, 'Tino' relató que los ladrones aprovecharon que salió del vehículo para sacar dinero.

Mientras el exfutbolista colombiano entró al cajero, los delincuentes rompieron uno de los vidrios del carro y se llevaron un bolso.

En las imágenes compartidas se evidencia cómo quedó el automotor, con uno de los vidrios traseros destrozado.

“Vea lo que me acaba de pasar en Bogotá. Parque de la 93. Me bajo a un cajero y me rompieron el vidrio. Me sacaron un bolso que tenía acá atrás”, contó.

​“Vea como quedó esto... Un minuto me demoré, un minuto. Entré al cajero, salí y ya me había roto el vidrio. Miré y me había robado el bolso”, reiteró.

