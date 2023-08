En el video registrado se evidencia como un hombre, presuntamente identificado como Milton Fabiani, se le acerca al miembro de la Cámara de Representantes de Colombia mientras sale del Congreso de la República. A pesar de que miembros de seguridad de Miguel Polo Polo buscan evitar dicho momento, el hombre se expresa y continúa grabando: “Me acabo de encontrar al representante. ¿Por qué me movés?”, se queja mientras intentan alejarlo.

En ese momento el esquema de seguridad de Miguel Polo Polo interfiere en la grabación. “Me va a robar el celular, no sea abusivo. Ladrón, ese es el ejercicio y los derechos que usted respeta. Vea la vergüenza de los indígenas y de los negros. La mascota de Polo Polo y la basura, no le da pena. Cada vez más blanco y representa a la comunidad indígena”, expresaba el hombre mientras grababa.

Sin embargo, el hombre continuó: “Cada vez está más blanco, vea... cuánto le valió la operación, no le da pena con la comunidad indígena y negra. Cada vez más blanco ese ‘popo popo’”.

“Estos son los supuestos promotores de la Paz y el diálogo. Lo mejor de todo es que como todo petrista es bruto. El mismo subió la prueba de su delito y su hostigamiento. Procederé obviamente a guardar el video y a denunciarlo y espero que se vaya preso, así como Francia metió presa a la señora de la tercera edad”, respondió Miguel Polo Polo.

“¿Se preguntarán porque no le respondí? Porque como dice proverbios 26:4: 4, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, Para que no seas tú también como él. Si tal vez esta persona se hubiera acercado para debatir con ideas, yo le hubiera respondido, pero al ver que solo uso el insulto y la grosería, decidí mejor no gastar mis palabras. Acá unas fotos de Milton Fabiani”, concluyó el congresista.