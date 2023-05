Video viral: Mujer lanzó pertenencias de su esposo por la ventana tras descubrir infidelidad

En medio del clip, se escucha que uno de los vecinos del conjunto residencial le pide que se detenga luego de que uno de los objetos, al toparse con el piso, estalló y rompió el vidrio de otro apartamento.

“Rompió la ventana mía”, dice uno de los residentes del edificio.

Del mismo modo, las reacciones y los comentarios de los vecinos no se hicieron esperar. De hecho, el autor de uno de los videos que se viralizó afirmó que el violento accionar de la mujer involucrada se dio por una supuesta infidelidad.

“Esa señora está muy despechada, pero está loca. Cierto que es el amor y todo, pero tampoco”, dijo uno de los vecinos.

Los internautas que reportaron lo sucedido en un conjunto del noroccidente de la capital le decían a la mujer en medio del hecho que no tirara las pertenencias y que, en vez de hacerlo, se los regalara. “Señora, relájese, puede seguir adelante, señora. Señora, no, el televisor no, señora, yo se lo recibo, no lo bote. Yo lo recibo, no se aloque, señora”.