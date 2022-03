Videos: empleados denuncian tratos abusivos en un call center de Bogotá

La empresa se dedica a vender productos naturales a través de medios de comunicación. Según las declaraciones que un ex empleado le entregó al Tiempo, Ferney Millán siempre ha tratado mal al personal.



"Tiraba las cosas, y eso pasaba, sobre todo, cuando las ventas eran bajas o cuando ocurría un lapso en la emisión del programa. Les quitaba las ventas a los asesores, se las daba a otros. Yo trabajé antes de la pandemia con él y me fui por su mal trato. A mí me tocó asumir todo lo del negocio y nunca me pagó nada adicional. Agredía con groserías, tiraba las cosas, nos obligaba a horarios extensos. Era terrible”, agregó.

En otras declaraciones publicadas por dicho medio, una empleada aseguró estar amenazada de muerte por el hombre. “Él siempre nos decía que si llegábamos a decir algo del lugar y de lo que pasaba adentro nos mataba. Él está armado y tiene muchos líos judiciales pero las denuncias nunca prosperaban”.