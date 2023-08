“Vivo con la preocupación de que algo le pueda ocurrir”: Juan Lafaurie, sobre amenazas a María Fernanda Cabal del Eln

Mosquera señaló que gracias a fuentes de inteligencia extranjeras se ha obtenido certeza sobre los planes de la guerrilla del Eln para asesinar a la senadora Cabal y al general (r) Zapateiro. Basándose en esta información, el abogado presentó la solicitud, buscando asegurar la seguridad de los mencionados líderes y sus familias.

Juan José Lafaurie, hijo de la senadora Cabal, habló este domingo con Semana y se refirió a las amenazas contra su madre, las cuales señaló son “absolutamente verdaderas”.

“Tienen un plan para asesinar a María Fernanda porque ella es una piedra en el zapato para ellos, siempre lo ha sido”, expresó.

Lafaurie también manifestó su desacuerdo con que su padre, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, continúe en el equipo negociador del gobierno en los diálogos con el Eln.

“Desde el principio yo no he estado de acuerdo. No creo que uno deba negociar con terroristas. Mi mamá tampoco ha estado de acuerdo. Hemos respetado la decisión de mi papá porque él representa los intereses de un gremio, es el presidente de Fedegán. No le puedo decir que no es incómodo, para mí lo es. Sin embargo, rescato un artículo que él escribió donde plantea tres posibilidades del contexto de las amenazas. Uno, que estos tipos (el Cose) conocían las amenazas, eso sería grave; dos, que no conocían, pero sí es el Eln porque habría, posiblemente, un problema de mando; tres, que no hayan sido ellos, que sigue siendo igual de grave porque, finalmente, lo que demuestra es que negociar con estos grupos no sirve de nada porque siempre alguien ocupará su espacio”, dijo.

De igual manera, señaló que los diálogos con la guerrilla no van a tener éxito: “Esa negociación no va a llegar a ningún lado, esos tipos son unos degenerados, y por ello será imposible llegar a un acuerdo. No habrá acuerdo. Estoy seguro que esa negociación se caerá por sí sola, porque van a incumplir. El cese lo van a incumplir”.

Frente a las amenazas a la seguridad que enfrenta la familia, Lafaurie afirmó que la situación es “muy triste”. “Creo que a veces la gente no lo entiende. Por ejemplo, tuve que dejar casi de salir, me gustaba en las noches ir a comer, ya casi no puedo tener vida social, es difícil porque uno se tiene que restringir. Por más guardaespaldas que le pongan a uno, no garantiza nada, lo único que medio garantiza la seguridad es cambiar el estilo de vida”, expresó.

“A nosotros nos ha tocado un cambio muy radical. Mi hermana está fuera del país, yo casi no puedo salir, he pensado en irme del país, dentro de poco, seguramente lo haga porque el tema es agobiante. No puedo tomarme un café tranquilo (...) Las personas no dimensionan el temor que uno puede llegar a sentir. Yo soy muy cristiano, y aunque encomiende en Dios siempre a mi madre, todas las mañanas vivo con la preocupación de que algo le pueda ocurrir. Es muy triste”, subrayó.

Finalmente, el hijo de la senadora Cabal manifestó que contempla irse del país. “Cada vez que pasa esto yo aseguro más mi ida del país, aunque por lo pronto, tengo un gran jefe, el doctor Jaime Lombana, al que quiero y admiro muchísimo y por eso he querido quedarme más tiempo aprendiendo de él. También lo hago por mis papás. De los cuatro hijos puedo decir que soy el más apegado a ellos”, sostuvo.