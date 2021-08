Epa Colombia sigue dando de qué hablar luego que hace algunas semanas el Tribunal Superior de Bogotá le ordenara seis años de cárcel por los actos vandálicos que protagonizó en el 2019 destruyendo una estación de Transmilenio.

A la par que el país conocía la sentencia del tribunal, la empresaria de keratinas recibía una buena noticia que fue aplaudida por sus millones de seguidores, a la colombiana la condecorará la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, debido a la imagen que el público tiene de ella ha cambiado y por toda su labor humanitaria en el país.

Recientemente la influenciadora se refirió a la noticia en sus redes. “Yo fui condecorada por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, estoy feliz porque esta semana o la otra me condecoran. Me dan una medalla y un cartón y con eso me defiendo”, dijo.

Pero lo que más llamó la atención de muchos, es que Epa aprovechó para confirmar sus aspiraciones políticas. “Iré a la calle a defenderme porque no quiero más injusticia contra los pobres y llegaré al Senado. Yo voy a llegar al Senado si tú votas por mí”, finalizó.

Muchos han apoyado la iniciativa de Epa mientras que otros le piden que se quede en el sector privado generando empleos.