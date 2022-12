Además, señaló que se mantendrá fiel al partido que creyó en ella, “yo no puedo ser desleal con la persona que me dio la oportunidad de llegar a donde llegué. Yo no desconozco la gente que en la vida a mí me ha dado la mano. Para mí Uribe es el mejor presidente de los últimos 100 años en Colombia”, dijo Cabal.

La congresista señaló que la debilidad del Centro Democrático, para ella, se debe a la mala gestión del expresidente Duque, por eso considera que la única forma para recuperarse en las otras elecciones es haciendo alianzas.

“Yo quiero que el partido crezca, pero el partido tiene que entender que en estas regionales va a tener que ir aliando con otros partidos por el desgaste al que lo sometió el gobierno de Duque y la pérdida de credibilidad”, puntualizó María Fernanda Cabal.

