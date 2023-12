Walter Silva celebró 30 años de música fusionando el llano con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

El reconocido cantautor llanero Walter Silva celebra tres décadas de carrera artística, marcadas por su inconfundible estilo que fusiona la música del llano con elementos contemporáneos. En un evento único y emotivo, Silva ha decidido conmemorar este hito especial colaborando con la prestigiosa Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.

En su más reciente visita a Santander, le contó a Vanguardia detalles de su vida y la relación con la música desde sus primeros años de vida.

¿Cómo fue el inicio de su vida musical?

Prácticamente, he estado rodeado de esta música toda mi vida. Creo que desde el vientre de mi mamá por allá en La Plata, Casanare, ya escuchaba estos sonidos, al igual que ustedes los santandereanos escuchando tiples. Durante mi educación primaria, mi madre, quien era profesora, impartía clases de música andina y ahí desarrollé una afinidad profunda por la música colombiana, mi madre fue una nota musical.

¿Cuándo fue ese primera aparición como expositor de la música llanera?

Mis tíos eran los encargados de animar las fiestas, llegaban con sus guitarras, y para decir una edad, en ese entonces no tenía los dientes de adelante y ya me sumaba a cantar en esas celebraciones. Lo que si tengo claro es que por allá en el año 93 grabé por primera vez mi voz.

Usted ha recorrido Colombia con la música del llano, ¿qué siente cuando la gente en cualquier parte del país, canta alguna de sus canciones?

Es hermoso, la música llanera cuenta con al menos 10 clásicos que son conocidos en todo el país y, a pesar de llevar 30 años en esta carrera, aún me considero joven aquí. Hay un par de canciones, 'Ya no le camino más' y 'El Chino de los mandados' que han tenido una buena audiencia, pero en general, experimentar cómo la gente canta nuestras canciones en cualquier rincón de Colombia me genera una sensación muy bonita.

Creo que nosotros, los cantantes de música llanera, contamos historias, somos unos chismosos cantando, dijo entre risas, y ver cómo la gente se conecta con esas narrativas es realmente gratificante.

La música del llano y el baile se caracterizan por la exigencia y la fuerza que requieren, ¿cómo lo relaciona con su cultura?

Yo soy un campesino que canta, es nuestra naturaleza, nacimos con esa fuerza y la mayoría de nosotros no tenemos una formación musical, pero crecemos escuchando la música y así vamos aprendiendo, somos cantores silvestres.

30 años de vida musical, ¿qué tiene por decir?

Me di un regalo que hoy tengo el gusto de presentar, es mi nuevo álbum musical llamado 'Walter Silva Sinfónico' grabado junto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, con ocho canciones que han hecho parte de esta vida artística. "Es un sueño que se ha venido trabajando en silencio desde hace algunos años, que me ha desvelado muchas noches, me ha sacado muchas canas, pero que es una bonita producción para el folclor llanero", dijo Silva, quien también es periodista de profesión.

La colaboración con la Orquesta Sinfónica Nacional representa un paso audaz hacia la experimentación musical, destacando la versatilidad de Silva como artista y su capacidad para trascender los límites de los géneros.

La fusión de los sonidos del llano con la majestuosidad de una orquesta sinfónica promete ofrecer una experiencia única tanto para sus seguidores de siempre como para nuevos oyentes.

La Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro Juan Antonio Cuéllar, acogió con entusiasmo el proyecto de colaborar con Walter Silva, expresando que era un privilegio formar parte de la celebración de sus 30 años en la música. Silva, maestro de la música llanera, le dijo a Vanguardia: "Decidí hacerlo dándole a mis canciones el honor de ser acompañadas por una orquesta sinfónica sin alterar su esencia, su sabor y su naturaleza".

Con 30 años de contribuciones valiosas a la escena musical de Colombia, Walter Silva continúa siendo un embajador de la cultura llanera. La celebración de este aniversario refleja su compromiso constante con la evolución y preservación de las raíces musicales de la región, abriendo camino a nuevas expresiones que enriquecen el panorama artístico del país.