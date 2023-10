A Bolívar no le alcanzó para quedar segundo. Esa posición fue arrebatada, con sorpresa, por Juan Daniel Oviedo, el exdirector del DANE. FOTO: SUMINISTRADA.

Gracias a eso, Villamizar terminó arrasando en las urnas al obtener más de 300 mil votos (el 64 por ciento de los que se depositaron). Sin embargo, no terminó su periodo debido a que a pocos días de su salida, la Contraloría General lo suspendió mientras auditaba dos proyectos de su administración financiados con recursos del Fondo Nacional de Calamidades.

En agosto de 2019, la Procuraduría suspendió de manera preventiva a Villamizar por irregularidades en un contrato de 11 mil millones de pesos, para un programa de bilingüismo para el departamento. La Procuraduría consideró que no está claro cómo se tasó el presupuesto ni cómo se iba a invertir, y que en todo el proceso de contratación no se evidenció por qué Niutelco, una empresa mixta que creó el mismo Villamizar y que era la encargada de ejecutar el contrato, era la indicada para hacerlo. En ese sentido, dijo que suspendía de manera preventiva por tres meses a Villamizar pues de no hacerlo podría seguirse repitiendo la falta.

Luego, en noviembre de ese mismo año, la Procuraduría decidió ampliar la suspensión preventiva del entonces gobernador hasta el 31 de diciembre, lo que, como sucedió también en su primer mandato, lo obligó a despedirse de su cargo de manera anticipada.