Una vez más el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque volvieron a protagonizar un nuevo rifirrafe a través de las redes sociales, donde se calificaron de "emperador" y de "tirano".

"Yo no le destruyo los ojos a los jóvenes con granadas lacrimógenas. Soy un demócrata y no un tirano", escribió Petro en su cuenta de Twitter, citando una entrevista que la Revista Bocas le hizo a Duque en la cual él afirmó que en Colombia se eligió un presidente y no un emperador.

Y es que justamente en esa conversación el militante del Centro Democrático sostuvo que este Gobierno está lleno de prejuicios antiempresariales que no permitirían que un país prospere por incertidumbre.

“Este es un Gobierno profundamente ideologizado. Me parece lleno de prejuicios, prejuicios antiempresariales, prejuicios antimercado. Y no hay forma de que ningún país prospere si no tiene un sector privado con certidumbre, con inversión, con claridad sobre las reglas de juego y con claridad sobre el futuro”, dijo Duque en Bocas.

En la entrevista, el expresidente cercano a Álvaro Uribe Vélez también habló sobre las reformas pensional, al sistema de salud y la laboral, a las cuales les hizo algunas críticas.

“Está cimentada en el prurito de la élite sindicalista, y no en las necesidades de un país que tiene que integrar más gente al mercado laboral. Esos sesgos hacen muchísimo daño, espantan la inversión, generan desconfianza, y así se va a sentir este año con la desaceleración económica, pues va a ser quizá uno de los años con menor crecimiento de la última década”, dijo Duque sobre la reforma laboral.