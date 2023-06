Persecuciones, pruebas del polígrafo en los sótanos de la Casa de Nariño y ahora interceptaciones ilegales son los dudosos procedimientos que ha padecido Marelbys Meza. La mujer fue vinculada con un robo de 7.000 dólares a su exjefe Laura Sarabia, jefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro.

Una investigación de la revista Cambio detalló que hombres de la Dijin interceptaron el número personal de la exniñera por 10 días. Para dar apariencia de legalidad, los uniformados habrían vinculado el nombre de mesa a los sospechosos que están vinculados al Clan del Golfo.

Lea más: Exniñera de Sarabia habría sido incluida en lista de Clan del Golfo para “chuzarla” de manera ilegal

“Yo lo sentía. Yo sentía un eco en el teléfono. Yo no quería que nadie me llamara. No quería hablar con nadie. Yo conocí al presidente en la campaña y le di alma, vida y sombrero”, señaló Marelbys Meza a la revista Semana cuando se enteró de las chuzadas en su contra.

“Ladrona y mentirosa” fueron los calificativos que habría recibido Meza por parte de los agentes de la Sijín y la jefatura de protección presidencial durante el interrogatorio.

Francisco Barbosa, aseguró que con estas interceptaciones habían retornado las chuzadas en Colombia. Añadió que su institución encontró que la empleada de Sarabia también fue incluida en las interceptaciones ilegales.

Por ahora, la Fiscalía está tras las pistas de los hombres de inteligencia que habrían participado en las interceptaciones a las empleadas de servicio.