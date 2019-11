Youtuber Zac Morris denuncia cobro de $250.000 por 10 cervezas a extranjeros en Cartagena

Pese a que desde la Alcaldía de Cartagena se han impulsado grupos élites para vigilar las playas y asegurarse de que turistas y locales no sean engañados por vendedores que pretenden cobrar más de lo estipulado, continúan registrándose casos de estafa, unos, más visibles que otros.

El último caso fue denunciado por el youtuber colombo estadounidense, Zac Morris, quien subió un video a la plataforma titulado “Les cobraron $250.000 por 10 cervezas”. En la grabación deja ver cómo lo amenazan al intentar evitar un cobro excesivo en Playa Blanca.

Morris, quien estaba con otros amigos, se percató de que algo no estaba bien entre unos vendedores y una pareja de extranjeros por lo que decidió intervenir preguntando si todo estaba bien.

“Primo quieres que te pegue un puñetazo por la cara, ¿qué pasa? Ábrete mi hermano”, fue la respuesta que obtuvo de un joven, quien se presume, era quien cobraba por el servicio.

Pese al fuerte tono con el que le respondieron, el youtuber continúo en el lugar preguntando por lo que pasaba.

“No comimos nada, era para 10 cervezas. Él quiere $25.000 por cada cerveza (...) quiere $120 mil para el servicio”, le cuenta el extranjero víctima del cobro excesivo, mientras los vendedores seguían hablando con la pareja del hombre.

“Hermano, yo soy colombiano y tengo mucho amor por este país, y me da lástima que le va a pedir tanta plata a esas personas, solo eso”, agrega Morris en medio de la discusión.

Al final, todo parece indicar que la pareja pagó el dinero que le estaban cobrando, ya que en el video se aprecia que entregan un dinero y se marchan del lugar.

“Hay algo que está muy mal con la cultura de turismo aquí en Colombia, que algunas personas se quieren aprovechar de más, quieren cobrar un precio extra y luego una propia extraordinaria porque alguien tiene la cara, la pinta, de extranjero. Están causando que esos extranjeros nunca van a querer visitar Colombia otra vez, van a llegar a su país y van a decir que la gente de Colombia solo se quieren aprovechar de ellos. No deberían permitir que las personas se aprovechen tanto del extranjero, deberían pensar en un futuro”, dijo el youtuber en el video que ya cuenta con más de 130 mil reproducciones.

Otros youtubers que han denunciado

Zac Morris no es el único influencer famoso que ha denunciado las estafas en las playas de Cartagena, pues a su crítica se le suman las hechas por Alan X el Mundo y la Familia Nómade.

Alan Estrada, autor de uno de los videoblogs de viajes hispano más famoso de la red, estuvo de visita en Cartagena en noviembre de 2018 y contó que durante su recorrido por las islas fue víctima de un cobro excesivo.

En el minuto 20 del clip afirmó que durante su recorrido por varias islas de Cartagena, el trabajador de un restaurante de Cholón le cobró unas bebidas de más. Aunque no contó cuánto fue el precio que pagó por lo que consumió, afirmó que le desagradó mucho y que si tuviera la oportunidad de volver a Cartagena no regresaría a Cholón.

“La comida me pareció extremadamente cara para lo que es. Además de que el restaurante se quiso ver un poco listo y me metió unas bebidas de más. Yo creo que eso con los borrachos funciona porque no se fijan bien en la cuenta, pero la verdad a mi eso no me gusta nada porque es prácticamente un robo”, sostuvo en el video que alcanza las 563 mil visualizaciones.

Por otra parte, La Familia Nómade, una pareja de argentinos youtubers que recorren el mundo, alertaron a través de un video sobre las seis estafas más comunes en la ciudad.

A través de un top 6, la pareja de viajeros denuncia paso a paso las formas ‘deshonestas’ que utilizan algunos vendedores, masajistas o taxistas al momento de prestar un servicio a un turista.

De acuerdo con la Familia Nómade, hay que poner especial atención al momento de solicitar un servicio por parte de taxistas, palenqueras, restaurantes, vendedores de ostras, masajistas y lancheros. El clip tiene más de 291 mil reproducciones.

¿Qué dicen las autoridades?

Ante los hechos, el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana del Distrito, José Carlos Puello Rubio, manifestó que se han seguido haciendo los controles por parte del Grupo Élite.

“Lamentablemente se dan esos casos, pero ya está en averiguación y de ser cierto se colocarán los comparendos respectivos”, sostuvo.