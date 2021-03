Para María Cristina Jaramillo pensar en grande le ha significado cultivar una de las más vistosas especies de la flor nacional, la cattleya híbrida, orquídea única en su zona por el tiempo, cuidado y dedicación para florecer.

Aunque no tenía la más mínima idea de cultivar flores, la necesidad, el desempleo, la preocupación por sacar adelante a sus tres hijas y las ganas de superarse fueron su motor de arranque, para que, junto con su esposo, compraran un lote en Lebrija, Santander y emprendieran lo que hoy hace más de 20 años es su negocio.

“De mujer a mujer, les digo que no hay que pensar pequeño, que siempre hay que pensar en grande. Yo empecé vendiendo ropa interior, tenía tres hijas pequeñas, estaba desempleada y mi esposo se había quedado sin trabajo; hasta que un día, una señora me dijo que le vendiera las flores de mi jardín, allí se me vino la idea de cultivar una mayor cantidad, arreglar el terreno y ofrecerlas directamente a las floristerías. Y desde entonces ya son 20 años con este negocio, que es mi principal sustento”, dice María Cristina, nominada en la categoría Diamante a la VII versión del Premio Fundación delamujer.

Como la historia de éxito de María Cristina, se recibieron este año más de 2.500 postulaciones en todo el país. Para conocer el trabajo y la tenacidad de las mujeres que hoy son finalistas en las tres categorías, la invitación es a participar este lunes 8 de marzo a partir de las 6:00 p.m. en la transmisión en directo que se hará por la fanpage FundacióndelamujerOficial y por el canal de Youtube: Fundación delamujer.

Como en las anteriores versiones de este reconocimiento, en toda Colombia se premiará el liderazgo femenino, empuje y berraquera de mujeres reales y valientes que han sabido superar las adversidades y demostrarles a sus familias y comunidades el poder que tienen para alcanzar sus metas y no dejarsen vencer de las adversidades.

“Nuestro equipo de Mercadeo viajó por diversas partes del país recorriendo los lugares más recónditos en búsqueda de las mejores historias; encontramos material verdaderamente inspirador. Logramos tocar hogares y ver realidades sociales que nos permitieron seleccionar a un grupo de mujeres con valores tan fuertes como la perseverancia, la pasión y el amor por lo que hacen”, expresa Teresa Eugenia Prada González, Presidente Ejecutiva de Fundación delamujer.

Los estímulos

Las ganadoras recibirán una bolsa total de premios de $54 millones, que se distribuirán en las tres categorías, y el dinero se invertirá en el fortalecimiento de sus negocios. Por categoría se reconocerá la labor de los tres principales trabajos, a cuyas líderes se entregarán los galardones de la Fidelina de Oro, Plata y Bronce, respectivamente.

Categoría Emprendedora: Reconoce a mujeres que han cumplido sus sueños de tener un mejor futuro, que se han enfocado en la materialización y creación de microempresas como eje de superación. Resalta en ellas el empuje y las ganas de salir adelante.

Categoría Visionaria: Exalta a mujeres que buscan el sostenimiento y fortalecimiento de sus microempresas, alcanzando de esta forma una estabilidad para ellas y sus familias; demostrando así su espíritu de progreso, creatividad y perseverancia.

Categoría Diamante: Reconoce a mujeres líderes que trabajan para potencializar su microempresa, generando un cambio radical en su familia y comunidad al proveer mejores condiciones de vida.

“La vida ha sido un desafío para cada una de esas mujeres, que trabajan y luchan por sus sueños. Es de admirar en ellas su interés por aprender, superarse y buscar alternativas para su crecimiento personal y microempresarial. Por ello, Fundación delamujer brinda espacios como estos para motivarlas a seguir siendo ese motor de inspiración para más mujeres colombianas”, expresa Nicolás Grau Prada, Gerente de Mercadeo y Desarrollo de Productos.