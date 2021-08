Quizás todo lo que siempre se tuvo y ahora se extraña: la gente, la comida, la geografía, el estar presente y el ADN del santandereano, es lo que también inspira día a día a nuestros coterráneos en el extranjero a recargar su entusiasmo, a trabajar y a escribir las mejores páginas en el libro de sus vidas. Cuando se vive por fuera de las fronteras de su patria, la memoria se vuelve fotográfica y, prácticamente, recuerda todos los buenos momentos que se disfrutaron, por fugaces o sencillos que parezcan. Por eso, si usted no ha salido del ‘hogar patria’ y no se ha ‘anidado’ en otro país, esto le parecerá más que normal: el paseo de lunes festivo con su ‘gallada’, el cumpleaños que recién le celebró a su mamá, el humeante mute que vende la vecina, la carnecita oreada que prepara su abuela, el domingo ‘made in Colombia’ o la foto 100 que se tomó en el Cañón del Chicamocha... Ni qué decir del golpe de voz cuando se pronuncia: ‘ole mano, no se arreche’ y ‘no sea tan pingo’, que en otro país da para una animada tertulia sobre expresiones de un territorio llamado Santander, ubicado al nororiente de un país que aún muchos extranjeros no tienen en ningún mapa. Haga magia en la cocina con estos tres artículos Cinco santandereanos (tres mujeres y dos hombres) abrieron su corazón y sus recuerdos para comentarnos qué es lo que más extrañan de vivir en otro país (1) y qué los inspira de su tierra (2).

Elga Marlene Quiroga J.

Vitoria – Gazteis, País Vasco (llegó en 2001 y permaneció hasta 2021; regresó en 2016). Vive con su esposo y con sus dos hijas españolas. 1. “Extraño mi familia, mis padres, mis amigos... están todos desde el día que yo me vine, por eso doy gracias a Dios. Extraño la comida (risas). El mute es imposible hacerlo acá; la arepa de maíz pelado, el queso de hoja y todas las sopas en general, porque me encantan, acá no se pueden hacer todo ese tipo de sopas; siempre recuerdo y encargo cuando alguien viene el ponqué de vino de Ramo (risas), me encanta. Extraño bastante los días domingo, acá son totalmente diferentes. Allá los domingos son un día con vida, los centros comerciales están abiertos, la gente sale, pasea uno y puede comer fuera, acá los centros comerciales están cerrados; eso extraña uno bastante, porque los domingos son muy tranquilitos”.

2. “Primeramente mis padres, porque ellos toda la vida fueron personas luchadoras, mi papá fuera de casa trabajaba para el sustento de siete personas; mi mamá es para mí una luchadora, criar cinco hijos en un hogar y cumplir con todo... Esas personas son las más importantes y las que me inspiran”.

Ruth Solange Silva Peña

Santiago de Chile, Chile (vive allí hace 16 años). Odontóloga USTA, quien ejerce la profesión en su propia empresa. Vive con su esposo e hija chilena. 1. “Extraño mi familia, mis amigos, su gente, sus paisajes, sus comidas deliciosas y únicas, su clima y el don de gente y servicio que tiene el santandereano, que nos identifica muchísimo”.

2. “De mi tierra me inspira su templanza, su carácter para salir adelante de cualquier situación, también me inspira su historia la cual fuimos parte de eventos importantes de nuestra libertad en Colombia, eso me hace sentir orgullosa. También me inspira el campesino, su gente siempre pujante... todo”.

Jaime de la Ossa

Guadalajara, México (vive hace seis años) Administrador de Empresas y trabaja como director de proyectos inmobiliarios en una constructora. Vive con su esposa y sus dos hijas. 1. “Realmente lo que más extraño es la tierra, no estar ahí, la sensación de no estar en casa, de no sentirme en el lugar donde crecí, de no sentirme en el lugar donde me crie, donde me enseñaron los valores, eso realmente es lo que más hace falta”.

2. “No es una persona, es nuestra raza, de la que me siento orgulloso, de ese campesino trabajador, noble, de nuestra raza frentera que por encima de todo quiere trabajar, que por encima de todo quiera hacer las cosas bien, que es cumplidora, eso es lo que me inspira; la esencia de lo que nos define como santandereanos”.

Genny Marcela Gómez Monterrosa

Quebec, Canadá (un año y medio). Abogada. En Canadá estudió soporte informático y se desempeña como analista de base de datos. 1. “Cuando uno sale de su país lo primero que extraña, antes que cualquier otra cosa, es su familia. Extraño muchísimo a mi mamá, a mi sobrino que son la familia más cercana, obviamente tengo a mi abuelita, unas tías, unas primas, pero así que yo diga que quiero volver a Colombia es para ver a mi mamá y mi sobrino”.

2. “Mi mamá, una mujer muy trabajadora, ella me ha inspirado siempre a salir adelante; también mi papá, que ya falleció, siempre nos inculcó estudiar, superarnos, el vino de una familia muy humilde pero eso no significa que se quedó viviendo con eso poco que tenía, siempre buscó superarse. Mi hermano es ingeniero en Colombia, él salió primero que yo del país (Irlanda), él también me inspiró muchísimo, el hecho de que yo esté aquí fue por él”.

César Rodríguez

Dubai – Emiratos Árabes (En 2014 por primera vez se fue. Actualmente lleva seis meses fuera del país). Músico de la UIS: pianista, saxofonista, compositor y arreglista. 1. “Con mucha nostalgia puedo decir que la comida es uno de los factores lo cual nos hace siempre estar pensando en nuestra tierrita, en Santander... el mute, la carnecita a la llanera... los precios de la carne acá son elevados en comparación con otros productos; las frutas acá no tienen el mismo sabor (risas) y tenemos un clima bastante abrigadito, así que añora uno un poquito la lluvia... Yo creo que lo que uno más logra extrañar de su tierra, aparte de todo lo esencial como es su familia, es la comida... la comida es fundamental”.