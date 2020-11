Búcaros afrontó la Liga de Baloncesto 2020 sin grandes expectativas porque el aspecto económico no respaldaba y, además, fue muy corto el tiempo de preparación, pero a pesar de las dificultades, el más veces campeón de Colombia se instaló en las semifinales, donde desde este viernes a las 7:30 p.m. se verá las caras con Team Cali, en un enfrentamiento al mejor de tres cotejos.

“Las circunstancias económicas que rodearon al equipo no daba para más, dos días antes del evento se reunieron los jugadores, no teníamos dinero para concentrar en Bucaramanga, concretamos a los jugadores nacionales por teléfono, a los santandereanos se les preguntó y no podían por compromisos de estudio y trabajo, y utilizamos jugadores de Cali”, dijo Carlos Parra, presidente de Búcaros.

Y también agregó “bajo esas circunstancias nuestra expectativa era disputar la primera fase y regresar a casa, pero se logró conformar un equipo muy competitivo, con jugadores extranjeros de primer nivel y que con el trabajo del entrenador consiguió la clasificación a las semifinales”.

Búcaros, que es dirigido por el argentino Juan Manuel Córdoba, clasificó como tercero de la Liga que se disputa en Cali, con ocho victorias y seis derrotas, en las que destacaron las actuaciones de Anthony Young y Adris de León, quienes lideran las tablas de los anotadores y asistidores, respectivamente.

Ahora, frente a Team Cali, el conjunto santandereano tiene serias posibilidades de avanzar a la gran final.

“Normalmente soy muy precavido y respetuoso porque los equipos son buenos; si hubiera una balanza deportiva, en un 60 por ciento, creería que Búcaros puede ganar la semifinal, pero depende mucho del momento de los jugadores”, afirmó Parra Correa.

Por último, el presidente de Búcaros reconoció la tarea desempeñada por el cuerpo técnico y los jugadores. “La calidad de nuestros jugadores es buenísima, y el trabajo del entrenador es buenísimo, teniendo en cuenta que no tuvimos concentraciones, porque fue cuadrando el equipo en medio de la competencia. Búcaros se muestra como un equipo bien organizado y compacto y es un equipo muy unido; nos respaldamos unos con otros, sabemos de las debilidades y ese respaldo nos ha hecho muy fuertes”, dijo.

En la otra semifinal, se verán las caras Titanes de Barranquilla, el principal candidato al título, y Tigrillos de Antioquia.

Acercamientos con Indersantander

Carlos Parra, presidente de Búcaros, reconoció que existieron acercamientos con el Instituto Departamental de Deportes de Santander de cara a un respaldo económico para la próxima temporada, aspecto que cayó muy bien en el elenco santandereano que espera seguir con un rol protagónico en las siguientes temporadas de una Liga que va en alza.