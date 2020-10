Cruce de declaraciones entre Carlos Parra, de Búcaros; y Pedro Carrillo, de Indersantander

Carlos Parra, mánager del equipo de baloncesto Búcaros de Santander, le salió al paso a las declaraciones de Pedro Carrillo, director del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander, Indersantander, con relación al apoyo para el elenco que más títulos suma en Colombia.

El dirigente del elenco que por estos días compite en la Liga Profesional que se desarrolla en Cali, con dos triunfos y una derrota en los tres primeros partidos, en más de una ocasión ha explicado que tanto los entes gubernamentales como la empresa privada dejaron a su equipo sin el suficiente apoyo.

Lo que dice Indersantander

En el programa Extra Tiempo, el director de Indersantander respondió, ante la pregunta de por qué sí había apoyo para el equipo femenino y no para el masculino que “la solicitud que hace la Liga Santandereana de Baloncesto con referencia al femenino es una solicitud somera, flexible; nosotros podemos contribuir, pero en esta época de pandemia yo no puedo hacer grandes inversiones, con un grano de arena puedo ir aportando a cada uno de los equipos. La solicitud del equipo masculino era extremadamente alta, y la representación santandereana era muy reducida, únicamente un jugador santandereano, los demás extranjeros o de otros lados; y en el femenino en su mayoría, desde el técnico y desde todo el proceso de preparación del equipo femenino podemos estar representados de una buena manera, por supuesto el masculino también, pero no nos alcanzaban los recursos económicos para apoyar de acuerdo a la solicitud del equipo masculino”.

La respuesta de Búcaros

A lo que Carlos Parra respondió: “No se pueden decir verdades a medias, o dejar en el aire unas cosas. Primero, el patrocinio que pidió el equipo es la tercera parte de lo que normalmente se pide, y yo le aclaré a usted Pedro muy bien que no me dieran todo, que me ayudaran con algo, con un peso, con cincuenta centavos, entonces usted no puede decir que es que era muy caro, error, así no se le habla a la gente, a la gente hay que decirle la verdad”.

Y agregó “no les pedí que me dieran lo poco que vale el equipo, sino que me dieran lo que me pudieran ayudar. Segundo, no pude hacer nada en Bucaramanga porque no hay plata para hacer una concentración, me tocó coger cuatro o cinco jugadores de Cali porque no tenía el tiquete aéreo ida y vuelta para traerlos. Tercero, jugadores santandereanos no hay disponibles, están trabajando o estudiando, todo menos dedicados al baloncesto, hay que decir las cosas como son, no me quisieron ayudar”.

La falta de apoyo ha sido el principal rival de Búcaros en las últimas temporadas, teniendo en cuenta que ha tenido que irse de su casa natural, Bucaramanga, para actuar en otras regiones como Barrancabermeja, Valledupar y San Andrés, en donde encontró el respaldo económico de las entidades gubernamentales.

En el actual certamen, Búcaros se estrenó con derrota frente a Cimarrones, pero después se impuso sobre Cóndores y Tigrillos. Este viernes se medirá con Titanes, uno de los favoritos al título.