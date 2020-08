Esperanza Delgado y su nuevo reto de ser profesional

Tras los pasos recorridos por jugadoras como Erika Valek y Mábel Susana Martínez, basquetbolistas santandereanas que han jugado profesionalmente, la bumanguesa María Esperanza Delgado, la popular ‘Pancha’, empieza a abrirse camino y a escribir su propia historia en el deporte de la pelota naranja.

Historia que para ella inició desde muy pequeña en la escuela ‘Iván Olivares’, en donde tomó las bases necesarias para convertirse, pese a su juventud, en la gran jugadora que es y que sueña en grande, por lo que tiene muy claro que su estreno como profesional en el CD Magec Tías de la Liga Femenina 2 de España, es apenas el inicio de este nuevo capítulo en su carrera deportiva.

“La ‘Pancha’ de 2011 y 2012, ha cambiado y madurado mucho, pero sigue siendo la misma niña que tiene claras sus metas, que tiene claros sus sueños y que tiene muy claro para dónde va”, afirmó con total seguridad.

Y teniendo eso claro, por estos días, sigue entrenándose en Bucaramanga y haciendo trámites para conseguir la visa respectiva para poder integrarse a su nuevo club e iniciar esta aventura en suelo ibérico.

Sobre su nuevo equipo, la deportista ya sabe para dónde va y cuál es su primer reto de cara a afrontar su carrera como profesional, anotó: “para empezar, este equipo está muy bien y la Liga Femenina 2 de España, es una liga con gran talento, que tiene jugadora de gran nivel, tiene un buen número de equipos y está súper organizada”.

Y añadió que: “el preparador físico del equipo ya se comunicó conmigo, ellos entran a pretemporada el 25 de agosto, y el entrenamiento que yo venía haciendo era para entrar ya a la competencia, por lo que se van a bajar un poco las cargas, pero la pretemporada fuerte va a ser en septiembre y espero estar ahí, porque la competencia comenzará en octubre”.

Esperanza sabe que esta es una gran oportunidad para mostrar su talento y buscar mejores horizontes en el futuro, por lo que no dudó en afirmar que: “sé de la calidad y del tamaño de la oferta, además, España es una gran vitrina y si uno tiene un buen rendimiento, seguro que llegaran mejores ofertas y equipos, y por eso es tan importante para mi esta oferta. Quiero que me vaya muy bien en este primer contrato para que salgan muchos más en el futuro, porque quiero vivir muchos años de este deporte”.

Como esta no será su primera experiencia internacional, pues ya estuvo en Estados Unidos y Australia, ‘Pancha’ sabe que su primer y gran reto. “Inicialmente es acoplarme al baloncesto español, pienso que es el reto más importante, porque lo fue en Estados Unidos, porque si yo no me hubiera acostumbrado a la velocidad y a lo físico que juegan allá, de pronto no hubiera tenido el mismo éxito que tuve en su momento allá, y eso lo tengo muy presente desde el comienzo, que ahorita lo más importante para mí es adecuarme al baloncesto español, a lo que mi entrenador quiere y a lo que el equipo necesite”.