Nacido en Filadelfia hace 41 años, Bryant puso fin hace cuatro años a una carrera profesional de dos décadas en la que obtuvo con los Lakers cinco anillos.

“No hay palabras para expresar el dolor que estoy atravesando con esta tragedia de perder a mi amiga Gigi y mi hermano @kobebryant. Te amo y te extrañarán. Mi más sentido pésame a la familia Bryant y a las familias de los otros pasajeros a bordo”, escribió el pívot Shaquille O’Neal con el que ganaron tres títulos de la NBA.

“La mayoría de la gente recordará a Kobe como el magnífico atleta que inspiró a toda una generación de jugadores de baloncesto”. Pero siempre lo recordaré como un hombre que era mucho más que un atleta”, escribió en su cuenta de Twitter El legendario Kareem Abdul-Jabbar, histórico de la NBA y los Lakers .

El copropietario de Los Angeles Lakers, Joey Buss, dijo sentirse “impotente ante la tragedia. Las palabras no pueden describir el impacto que Kobe ha tenido en el mundo, Los Ángeles y los Lakers”.

El el exbase español José Manuel Calderón consignó: “íNo puedo creerlo, no quiero creerlo! Esto es irreal! íLloré cuando vi las noticias!

El joven base Trae Young de los Hawks de Atlanta expres: “Esto no puede ser posible... esta fue la primera vez en que pude conocer a Gianna Maria, ella ha estado en sólo 3 partidos este año ... 2 de ellos fueron míos ... Ella me dijo que era su jugador favorito para ver. No puedo creer esto. Descansa Gigi”.

El exbase francés Tony Parker, de los Spurs de San Antonio, mostró su desolación. “Estoy desconsolado por esta noticia, fuiste una verdadera leyenda y amigo”.

“Todavía no puedo creer que esto sea realmente cierto ... Mis sinceras condolencias a la familia Bryant, que el espíritu de Dios les traiga la comodidad en un momento tan difícil”, expresó el pívot brasileño Nene Hilario.

El base esloveno Goran Dragic, de los Heat de Miami, deseó “paz y fortaleza para la familia Bryant y los amantes del baloncesto de todo el mundo”.

El pívot congoleño Bismack Biyombo, de los Hornets de Charlotte dijo sentirse “devastado al escuchar las noticias sobre Bryant.

Fallece Kobe Bryant al desplomarse helicóptero en el que viajaba

Kobe Bryant, la sonrisa letal de los 81 puntos

“Ni siquiera se trata de baloncesto en este momento, que Dios esté con su familia. Gracias por todas las palabras”, manifestó otro congoleño, Emmanuel Mudiay, de los Jazz de Utah.

El dueño de los rivales vecinos de los Lakers, Los Angeles Clippers, Steven Ballmer dijo que toda su organización llora la perdida de Bryant.

“Los Clippers lloran a Kobe Bryant, un icono en esta ciudad y este deporte, que inspiró a sus compañeros y oponentes con su impulso y determinación. Kobe dejó una marca indeleble en el mundo. Su familia, amigos, fanáticos y la organización Laker están en nuestras oraciones”.

El entrenador de los Clippers, Doc Rivers, durante su rueda de prensa, no pudo contener las lágrimas, a la vez que alababa toda la trayectoria profesional y personal de Bryant.