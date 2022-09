El baloncesto femenino de Santander no para de entregar buenas noticias.

Hace poco Fiber Hormigas consiguió el título de la Liga Superior y antes la Selección sub 18 alcanzó el primer puesto del Campeonato Nacional, además de que varias de sus jugadoras integraron la Selección Colombia.

Lea también. ¡Orgullo! Fiber Hormigas Indersantander, campeón de la Liga de Baloncesto femenino

Ahora, con esa base del equipo sub 18, que también quedó primero en el Nacional de Baloncesto 3x3, Santander logró clasificar a los Juegos Deportivos Nacionales de 2023.

Bajo el mando del entrenador Julio Rueda, el quinteto ‘hormiguero’ asumió el reto de conseguir el cupo a la cita más importante del deporte colombiano.

Fue con varias jugadoras menores a la categoría, porque algunas de las referentes del plantel no pudieron estar por compromisos en el exterior.

Sin embargo, la juventud de las santandereanas no fue impedimento para plantarle cara a las rivales y así, asegurar el anhelado cupo.

Lea también. El cariño por el Atlético Bucaramanga, otra de las pasiones de ‘Toto’ Vega

El Clasificatorio se desarrolló en Medellín y allí Santander ocupó el cuarto puesto, detrás de Antioquia (campeón), Bogotá (subcampeón) y Cundinamarca (tercero).

“Nosotros fuimos con un equipo tres años por debajo de la edad, porque tres de nuestras jugadoras no pudieron jugar por compromisos universitarios en el exterior, y los partidos que perdimos se definieron en los últimos minutos. El objetivo principal era conseguir la clasificación y lo logramos gracias al trabajo de muchos años, porque este equipo viene de ser campeón sub 14, sub 18 y también fue segundo en sub 17”, dijo Julio Rueda, el director técnico del quinteto de la región.

Lea también. Santandereano Kevin Mier le ‘salvó los muebles’ a Atlético Nacional

Ahora, Santander se concentrará en la preparación para buscar el oro en los Juegos Nacionales, a los que espera llegar con mucho rodaje internacional y con la totalidad del plantel, con las jugadoras que militan en el país y también en el exterior.