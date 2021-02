Las emociones del ‘show de la pelota naranja’ regresan al Coliseo Vicente Díaz Romero con motivo de la Liga Superior de Baloncesto Indersantander 2021, que reunirá escuadras femeninas y masculinas de las categorías sub 14 y sub 17.

Bajo estrictas medidas de bioseguridad y con la implementación de un sistema para medir las estadísticas de cada encuentro, además de transmisiones vía Facebook Live, el baloncesto en las categorías menores se reactiva oficialmente, en un paso importante de cara a un 2021 donde también reaparecerán los Campeonatos Nacionales.

“La idea es que los deportistas jueguen la mayor cantidad de partidos, entonces el sistema del campeonato es de todos contra todos para después disputar las semifinales y finales; vamos a jugar como si fuera la Liga Profesional de Baloncesto, con tablero electrónico, se entregarán estadísticas como en los Torneos de la Federación y llegamos a un convenio para transmitir algunos partidos, en el servicio de Facebook Live de la Liga Santandereana de Baloncesto”, indicó el entrenador Ignacio Escudero Carreño, director del certamen.

En la categoría sub 14 femenina tomarán parte cinco escuadras, mientras que en la sub 17 damas estarán cuatro.

Entre tanto, en sub 14 hombres competirán cinco elencos y en sub 17 caballeros ocho clubes.

Entre los quintetos participantes, afiliados a la Liga, aparecen, entre otros, Bucaneros, Ángeles de Floridablanca, Saltamontes, Jordan Barrios, Comuneros, Garcis, Esbario de Rionegro, Leopard Team, EB Basketball y Búcaros Saltamontes.

“Los entrenadores de la Liga van a estar presentes para observar a los nuevos talentos; pero vale la pena destacar y aclarar que para elegir las Selecciones Santander se hace convocatoria. Todos los jugadores se van a cartenizar y se creará una base de datos para hacerle un seguimiento a los muchachos”, indicó Escudero Carreño, quien además hizo un llamado a la empresa privada para que “se vinculen y nos apoyen, ya tenemos algunos aportes para obsequiar prendas deportivas y esa es la invitación, no necesariamente tiene que ser dinero”.

La primera fecha de la competencia se llevará a cabo este sábado con cuatro enfrentamientos y continúa el domingo con tres.

En el juego inaugural, a la 1:00 p.m., se verán las caras Garcis y Garcis Pony, en la categoría masculino sub 14.

A las 2:30 el turno es para Jordan Barrios y Saltamontes, en sub 17 masculino. Sobre las 4:00 p.m. miden fuerzas Jordan Barrios y Leopardos Sant (sub 14 masculino) y a partir de las 5:30 p.m. ‘chocarán’ Garcis y Búcaros Saltamontes (sub 14 femenino).

El domingo se realizarán tres duelos, todos entre clubes masculinos. A las 8:00 a.m. EB Basketball enfrenta a Bucaneros (sub 14), a las 9:30 a.m. se enfrenta Bucaneros ante Leopardos Sant (sub 17) y sobre las 11:00 a.m. confrontanrán EB Basketball y Saltamontes (sub 17).

Más adelante llegará el turno para otras categorías, entre ellas la sub 12 y sub 15.