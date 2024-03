Nairo mantiene la esperanza de luchar por el Tour de Francia

El alemán Simon Geschke Giant dio la sorpresa, al imponerse en solitario en el primer asalto alpino, con final en Pra Loup, en el que Alberto Contador quedó eliminado y Alejandro Valverde se subió al tercer puesto del podio, que sigue con Chris Froome en lo más alto.

El colombiano Nairo Quintana, segundo en la general del Tour de Francia, calificó de “muy positiva” la 17ª jornada, por haber dado un paso grande en los intereses del equipo Movistar, a la espera de poder asaltar el maillot amarillo en uno de los próximos días de competencia. (Foto: AFP / VANGUARDIA LIBERAL)

La etapa 17 del Tour de Francia, primera sobre las esperadas montañas de los Alpes, terminó sin que Nairo Quintana (Movistar) pudiera sacarle diferencia al líder Christopher Froome (SKY), pese a que lo atacó en tres oportunidades.

Porque más allá del resultado final en París, el próximo domingo, nadie podrá decirle al corredor boyacense que no ha intentado todo por vestirse de amarillo. Ayer buscó sacar a Froome en la subida al Col d’Alloz, cuando faltaban 14 kilómetros de etapa, luego resistió en la peligrosísima bajada y lanzó dos tironazos más en la última subida, al puerto de segunda categoría en la meta de Para Loup.

Ningún esfuerzo le causó mella al súper líder británico, pese a que estaba completamente solo y enfrentando la estrategia del Movistar, que le funcionó bien, pues en la última subida juntó a cuatro hombres: sus capos Quintana y el español Alejandro Valverde y los gregarios españoles José Herrada y Nicolás Castroviejo, que habían estado en la principal fuga de la fracción.

Los dos aspirantes al título general llegaron juntos a la meta, sacándoles diferencia de algunos segundos a sus rivales Valverde y el italiano Vincenzo Nibali, sin respuesta en los ataques del último kilómetro, y especialmente al español Alberto Contador, quien, víctima de una caída, se reportó en la meta con más de dos minutos en comparación con Froome y Nairo.

El ganador de la fracción fue Simon Geschke, alemán del Team Giant, escoltado por Andrew Talansky, del Cannondale Garmin, y el colombiano Rigoberto Urán, del Ettix Quick Step, que firmó así su mejor actuación en esta edición de la ronda francesa.

La segunda prueba por los Alpes será hoy, entre Gap y Saint-Jean-de-Maurienne, sobre 186,5 kilómetros, con llegada plana, pero con siete premios de montaña: tres de tercera categoría, tres de segunda y uno fuera de categoría, en el Col du Glandon, a 40 kilómetros de la meta.

Opinan los protagonistas

Nairo Quintana: “No hemos conseguido derribar a Froome, pero el equipo ha estado genial. Hemos debilitado al Sky y en los próximos días hay terreno para seguir intentándolo. Vendrán etapas que me favorecen mejor, con montañas más largas y finales más duros”.



Chris Froome: “Quintana se siente fuerte y va a intentarlo. Lo que me ha sorprendido es que atacara tan lejos, igual que (Alberto) Contador. Eso prueba que están en una situación en la que se tienen que jugar el todo por el todo”.



Rigoberto Urán: “Hice muchos esfuerzos en el inicio de la carrera para estar con los de adelante y eso lo he pagado en el final, donde me quedé sin fuerzas”.



Alberto Contador: “Se me ha ido la rueda y me he caído. Hemos intentado recuperar la bici, pero no estaba bien y me ha dejado la suya (Peter) Sagan. He tratado de bajar lo mejor posible, pero a pie de puerto he vuelto a cambiarla por una mía, para minimizar las pérdidas”.



Eusebio Unzúe, director del Movistar: “No estamos perdiendo contra un ciclista pequeño. Además, en los últimos días no está más fuerte que nosotros. Lo estuvo en la primera etapa de montaña y, desde entonces, se limita a gestionar las diferencias”.