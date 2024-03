Tres años después de la primera gran conquista del colombiano Nairo Quintana en Europa, el Giro de Italia, el ciclista boyacense regresa con más experiencia, con más recorrido y con las piernas más fortalecidas para pelear por el trofeo que este año es especial, porque es el Giro del Centenario.

En el Giro de Italia el máximo rival es Nibali: Nairo Quintana (Foto: Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL)

La edición 100 de la ‘corsa rosa’ es un atractivo especial para el colombiano, que con su equipo Movistar diseñó todo el plan para buscar la segunda corona italiana, que le dé la fuerza para días después emprender el sueño amarillo y buscar el doblete: Giro y Tour, algo que en la historia sólo lo han logrado siete ciclistas.

Y antes de emprender el camino a la conquista de Italia, que inicia este viernes 5 de mayo y va hasta el domingo 28 del mismo mes, el colombiano ofreció unas declaraciones a través de su equipo, en las que analiza toda la previa al Giro de Italia del Centenario.

- ¿Cómo va 2017 a bordo de la bicicleta?

Hasta ahora el año ha sido muy bueno. He conseguido dos vueltas y una etapa en cada una de ellas y el rendimiento mío y del equipo ha sido muy satisfactorio. Hasta ahora el balance es buenísimo y esperamos seguir con esta racha, no solo personal sino de equipo, porque lo que estamos haciendo este año es muy grande y será difícil de superar en el futuro.

- ¿Qué significa el Giro de Italia para Nairo Quintana?

Es una de las carreras más bonitas que he corrido. Es un poco particular, muy emocionante, con mucha afición. Y además he ganado una edición y eso hace que le tenga un especial cariño. Este año mucho más, con la celebración de la edición 100, que hace que todavía tenga mucha más atracción hacia esta carrera. Italia, en general, siempre me ha ido muy bien, siempre he destacado allí y la afición italiana, los tifosi, me hacen sentir muy querido y por eso también me gusta mucho correr allí.

- ¿Qué recuerda de ese Giro del 2014?

Son recuerdos de los primeros días, era mi primer Giro y me acuerdo perfectamente de los detalles con los que cuidan la carrera, toda la gente. Y deportivamente sobre todo la etapa de Val Martello porque fue un día de muchísimo sufrimiento en el que al final pudimos ganar. Fue una jornada de mucha alegría. En ese Giro pasé por muchos problemas, con una gripe y otitis. Lo que me llevé y el recuerdo más grande fue la permanente lucha del equipo, entregándose por mí cada día. Acabar subiendo al podio como ganador fue espectacular, especial. Realmente fue una victoria de todo el equipo, que fue el que consiguió que acabara en lo más alto.

- ¿Cuáles son los rivales a vencer en esta nueva edición?

La baja de Aru es verdad que supone un rival menos para mí, pero yo lo lamento porque realmente son de los corredores que hacen grande la carrera. Siempre ha estado luchando por ganar y eso da ese picante especial al Giro. Del resto el máximo rival es Nibali.

Es su carrera, en casa, el Giro del Centenario. Seguro que llega a un muy buen nivel y con un equipo que corre por primera vez y que seguro tiene muchas ganas.

Los otros favoritos todos tienen un gran nivel, un perfil parecido y no podemos olvidar a ninguno. Un gran escalador como Pinot, siempre muy resistente y luchador; el año pasado vimos como Kruiswijk como pudo haber ganado el Giro sin esa caída. Landa lo hemos visto ya cerca de ganar el Giro, es una carrera que le va muy bien por el tipo de subidas. Los Yates ya les vimos en el Tour muy cerca del podio, son todos corredores con un año más de madurez y por eso no será nada fácil superarles.

- ¿Qué tan importante será la labor del Movistar como equipo?

Es importantísima. Realmente, sin un gran equipo a tu lado no se logra hacer nada. Yo afortunadamente cuento con un gran equipo detrás. Es muy importante sobre todo para poder llevarte la general. Sin equipo puedes ganar alguna etapa, pero con un equipo fuerte al lado aspiras a muchas más cosas y afortunadamente gracias a ellos hemos conseguido ya muchas victorias. Me dan mucha tranquilidad para este Giro, porque llevamos corredores de fondo, con mucha fortaleza, que se defienden en todos los terrenos y con mucha experiencia.

- ¿Cómo analiza el recorrido?

Es un recorrido muy exigente, muy duro. Destaco sobre todo la última semana por la cantidad de subida que hay. Creo que se van a hacer muchas diferencias allí y esa creo que es la particularidad de esta edición, que se han inclinado por un recorrido para escaladores. Fui a reconocer hace unos meses algunas etapas de la última semana como Piancavallo o Asiago con la subida previa a Monte Grappa, que seguro que van a hacer estragos en muchas piernas. Y también el Blockhaus o la crono de Foligno.

- ¿Qué significa sólo acumular 19 días de competencia en esta temporada?

Creo que son suficientes. Me siento bien, sobre todo sabiendo que después el Giro tenemos el gran objetivo que es el Tour. No nos podemos pasar tampoco de días de competición y se trata de aprovechar el nivel físico que hemos conseguido entrenando y que es muy bueno.

- ¿Entonces cambió la preparación?

Al principio del año iba más tranquilo, luego hice el ciclo de competiciones, que me dio un punto más, y ahora hemos tratado de ajustar un poquito el entrenamiento en Colombia, con cuidado de no pasarnos porque tenemos luego mucho camino con el Giro y el Tour. Otros años sólo pensaba en el Tour inicialmente y luego la Vuelta no la preparábamos tanto. Esta vez sabíamos que teníamos que preparar las dos y la preparación ha cambiado.

De hecho ha cambiado también en el ciclo de carreras que hacía al inicio, y que esta vez me ha permitido regresar antes a Colombia para entrenar más tiempo allí y preparar el Giro. He descansado bien y he cogido aire para estas dos grandes que nos vienen.

- ¿Y trabajó para las contrarreloj?

Sí, este año hemos hecho también un poco más de entrenamientos contrarreloj sabiendo que en el Giro tenemos una crono bastante larga. Tenemos también novedades en la bicicleta y eso hace que haya que entrenar un poco más con ella para acabar de acostumbrarnos.

- ¿Los entrenamientos los cumplió sólo en Colombia?

He estado más de un mes en Colombia entrenándome en casa. Vino también mi entrenador para estar conmigo y prepararnos aún más específicamente de cara al Giro. Creo que con este entrenamiento y las tres semanas de competición del Giro puedo llegar en un gran estado al Tour.

- ¿El objetivo principal es el doblete: Giro-Tour?

Nunca habíamos hecho esta apuesta, pero pensamos que estamos en el camino correcto, con el entrenamiento adecuado para llegar en condiciones a las dos. Me da confianza la experiencia previa en correr dos grandes en el mismo año. No las he ganado, pero he visto que he estado cerca o en el podio en ambas. Y siento que este año he dado un paso más de madurez, de resistencia en el cuerpo. Por eso creo que es el momento de hacerlo, cuando el físico tiene una buena condición.

Otros corredores lo intentan, pero cuando están ya en la fase final de su carrera. Yo quiero probar ahora que tenemos salud. Tengo las dos en la cabeza: el Giro y el Tour.

- ¿Cómo analiza que sólo siete ciclistas lo han logrado, Giro y Tour, los dos últimos Miguel Induraín y Marco Pantani?

Solo hay que ver cuántos años hace que lo consiguieron. Fue muy grande lo que ellos hicieron. En los últimos años se ha visto lo difícil que era porque quienes lo han intentado no lo han conseguido. Ellos eran dos grandes campeones y también era otra época, un ciclismo diferente. Arriesgarse a hacer esto no es fácil, pero creo que es el momento y hay que intentar aprovecharlo. Claro que me da más motivación intentar igualarme a ellos.

Miguel fue siempre un hombre de esta casa e intentarlo ahora otra vez conmigo es algo que me llena de orgullo. Y Pantani lo mismo, por la leyenda que ha sido, uno de los mejores escaladores de la historia. Ya solo incluirme en la lista de los que lo han intentado es algo grande para mí.