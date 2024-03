Video: Johanis Menco, una historia de resiliencia

La exarquera sufrió un accidente que cambió su vida. Sin embargo, su pasión por el deporte sigue siendo uno de sus motores, ahora en el ciclismo paralímpico.

Jaime Moreno / VANGUARDIA

Jaime Moreno / VANGUARDIA

Hace un año Johanis Menco atravesó por un accidente que la tuvo entre la vida y la muerte. A sus 25 años y después de haber atajado con la camiseta de Real Santander más de cinco compromisos, la joven promesa tuvo que decirle adiós al fútbol. “El primero de julio de 2020, mis papás tuvieron que tomar la decisión difícil de amputar mi pierna, porque era eso, o mi vida”, recuerda Menco con la mirada perdida.

Hoy, después de múltiples cirugías, terapias, y un camino de aceptación y reconstrucción, Johanis se ha trazado un nuevo reto, una nueva oportunidad para demostrar su temple: cambió los guantes de fútbol por las manoplas de una bicicleta. El pasado mes de marzo, con el apoyo del Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, Johanis adquirió su primera cicla de competencia. “Quiero darle las gracias a Ernesto Lucena, al presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Mauricio Vargas, y al comisionado de Paracycling Jaime Silva, a Guillermo Montaño del Comité Paralímpico Colombiano, a los profesores Chepe Castro y Héctor Julio Mayorga por este apoyo incondicional que me están brindando, por creer en mi talento y sobre todo en el ser humano que no se rindió a pesar de las adversidades”, agrega la ‘negra’, como le dicen de cariño. Menco tiene una prótesis especial con la cual se le facilita el entrenamiento sobre las dos ruedas. Al ser embajadora de Ottobock, la deportista cuenta con tres prótesis especializadas para cada actividad: nadar, caminar y montar bicicleta. El primer ‘caballito de acero’ de la joven, marca Colnago, con cabeceras rosadas y dorso negro, ha sido su compañero de travesías. “La vez pasada fui hasta la Mesa de los Santos, cada vez trato de exigirme más”, afirma Menco.

Con una sonrisa en su cara, sus ganas de vivir se perciben en la forma en la que habla. “Ahora veo la vida de una manera diferente, me admiro mucho porque esa capacidad que tenía antes de ser una mujer fuerte, ahora la empoderé más, esa fuerza mental que tenía antes, ahora la reforcé más, mucho más”, sostiene. Con la frase ‘jamás en mi vida me imaginé entrar a una tienda de bicicletas’, Johanis se ríe de las ironías de la vida. Asegura que los cambios, a pesar de que la han transformado, le han costado. El fútbol sigue siendo su primer amor, y a pesar de que ahora lo disfruta como espectadora, su mente muchas veces le juega malas pasadas. “A veces veo un caso y me imagino un balón. Las zapatillas de montar bici me las imagino como si fueran las de jugar fútbol. Mi pasión por el deporte es tan grande que no me quiero rendir, sé que voy a lograr grandes cosas ahora sobre una bicicleta”, afirma entre risas.