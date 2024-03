Histórico: el colombiano Héctor Leonardo Páez se convirtió en el nuevo campeón de la Vuelta a Ibiza

El pedalista cafetero es compañero del italiano Darío Cherchi, que también se quedó con el título.

El pedalista colombiano se subió al podio.

El colombiano Héctor Leonardo Páez y el italiano Dario Cherchi (Soudal Leecougan) hicieron valer su potencial para proclamarse vencedores de la edición 23 de la Vuelta a Ibiza. En la tercera y última etapa, con salida y meta en Sant Antoni, con un recorrido 58 kilómetros, el dúo del español Enrique Morcillo y el portugués José Da Silva se llevaron los honores.

Un triunfo de prestigio para el veterano Páez, de 42 años, doble campeón mundial de BTT, y el italiano Cherchi, de 22, que “podría ser su hijo”, campeón nacional sub-23. Ambos supieron defender la diferencia que obtuvieron en la primera etapa y levantaron los brazos vestidos de amarillo en el Paseo Marítimo de Sant Antoni.

Gloria también para Enrique Morcillo (Buff Megamo), el ídolo ciclista de la isla, quien firmó un doblete en “su” Vuelta, ante sus paisanos, y además se subió al podio como segundo clasificado. Se unieron al cajón los italianos de Olympia Davide Foccoli y Andrea Righetini.

“Esta victoria me hace muy feliz, primera victoria en Ibiza, hemos sufrido y disfrutado. El maillot amarillo no ha corrido peligro a pesar de alguna dificultad. Un honor llevar a Colombia este triunfo”, dijo Héctor Leonardo Páez.

Héctor Páez lidera la Vuelta a Ibiza MTB.

También se mostró feliz Dario Cherchi, un chaval de Génova, de 22 años, casi la mitad de su compañero, con el sueño de lograr algún día la “maglia iridata”, el maillot arcoíris de campeón del Mundo d BTT.

Valverde, cerca del podio

Alejandro Valverde (Movistar), debutante en una carrera de BTT por etapas, se mostró combativo hasta el último metro, peleó la etapa entre los mejores, aunque al final cedió ante los especialistas de la BTT. El murciano, campeón del Mundo en ruta en 2018, no subió al podio por 48 segundos, se quedó cuarto junto a su compañero Fran Rus, pero “contento de haber vivido la experiencia y con ganas de volver”.

“Estoy contento y quiero repetir, no solo en Ibiza, sino en algún otro sitio. He sufrido porque nunca te puedes despistar en 3 horas, porque si no te vas al suelo”, dijo Valverde en meta.

El cuatro veces ganador de la Lieja-Bastoña y 5 de la Flecha Valona, comentó que no se perdería el Tour de Flandes que se estaba disputando en Bélgica, pero aseguró que no echaba de menos estar en esas grandes clásicas”. Ahora los proyectos son otros para Valverde, como la inminente Indomable de gravel y alguna competición en California.

Las damas

En la categoría femenina, se volvieron a lucir las componentes del Buff Megamo, con triunfo de etapa y en la general para la neerlandesa Rosa Van Doorm y la suiza Janina Wust, imbatibles en las dos ultimas jornadas y superando los problemas que las hicieron perder tiempo en la primera etapa.

Podio de una de las etapas de la categoría femenina.

Subieron al podio en segundo lugar Sandra Mairhofer y Adelheid Morath y terceras terminaron las españolas Lucía González, seis veces campeona nacional de ciclocrós y Sofía González.