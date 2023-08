$!¡Atención! Baja importante para la selección Colombia de ciclismo elite por un positivo covid

También explicó que no tuvieron en cuenta a Nairo “porque como Nairo no ha corrido nada —yo no lo vi correr... corrió el Nacional, sí—, entonces uno no habla con Nairo o habla muy poquito y uno no sabía si iba a correr o quería correr el Mundial. No se hizo la prescripción con él y no podemos sacar corredores que hayan estado corriendo y están escritos, porque yo creo que uno como técnico mira el ritmo de carrera, de competencia, así esté entrenando muy bien. No es lo mismo que la competencia”.

Para finalizar, complementó que entre los elegidos para representar a Colombia se encontraban Daniel Felipe Martínez y Egan Bernal, quienes no fueron prestados por el equipo británico, Ineos Granadiers.