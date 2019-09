Después de que se le realizara la cirugía para reconstruir su pierna, en el Centro Médico Imbanaco, el pedalista dialogó sobre lo que pasó cuando apenas comenzaba su recorrido en la cronoescalada desde el Velódromo Alcides Nieto Patiño hasta el Cerro del Cristo Rey.

Mientras Óscar Sevilla se coronaba campeón de esta edición de la carrera, Bernal vivía momentos de confusión cuando trataba de cerrar su participación de la mejor manera: “no alcancé ni a subir al Cristo Rey, eso fue saliendo. Como a 300 metros de haber salido fue el accidente”, lamentó el hombre que corrió este Clásico RCN en las filas del Team Ciclo Valle.

Lea también: Óscar Sevilla logró su cuarto Clásico RCN

Su relato continuó: “venía a coger la primera curva pero me encontré una moto de frente y me arrolló. El tipo venía borracho. La verdad la atención fue rápida, la ambulancia estaba ahí cerca, me recogieron y me llevaron a la Clínica”.

Metros más adelante, el causante de este hecho fue detenido por la Policía cuando intentaba fugarse. Se pasó los controles de seguridad en la glorieta de Silóe y además arrolló a un guarda de seguridad.