Daniel F. Martínez, la carta para la ‘crono’ del Mundial

Colombia vuelve hoy a escena en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Yorkshire, Inglaterra, con la participación de Daniel Felipe Martínez en la contrarreloj individual de la categoría élite masculina.

Martínez, actual campeón Nacional y Panamericano de la especialidad, afrontará los 54 kilómetros de recorrido, con la consigna de hacer una buena presentación en una prueba en la que los especialistas del ejercicio individual pondrán sus condiciones.

Y eso lo tiene claro el pedalista cundinamarqués, “sabemos que es una carrera diferente, que los rodadores, los grandes especialistas que vienen enfocados solamente para mañana (hoy)”.

“El recorrido me gustó bastante es una contrarreloj que me viene bien a mí porque no es totalmente llana y tiene mucha subida. Hay que pedalear bastante y digamos que el peso va influir también ahí porque yo creo que a los rodadores les va a costar un poco más”, añadió.

En cuanto a favoritos para el título mundial de contrarreloj, la lista la encabeza el belga Víctor Campenaerts, vigente récord de la hora, y también figuran el campeón defensor, el australiano Rohan Dennis, así como el recientemente coronado campeón de la Vuelta a España, el esloveno Primoz Roglic.

También hay que tener en cuenta a hombres como el neozelandés Paddy Bevin, al joven maravilla belga Remco Evenepoel, así como al veterano, pero cuatro veces campeón de la especialidad, el alemán Tony Martin.