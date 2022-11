De estar cerca a la muerte, al éxito en ciclismo

Hace dos años, de manera repentina, un extraño dolor y un constante cansancio se apoderaron del cuerpo de David Santiago Gómez, quien en cada pedalazo sentía que sus piernas se iban a estallar.

Luego, al llegar a su casa en el municipio antioqueño de San Vicente y tocar la cama, entró en un sueño del cual por poco no vuelve a despertar.

“Me sentía exhausto, y me expresaban que era normal debido al esfuerzo. Ese día terminé de competir en la Clásica de Marinilla. Hasta ahí me acuerdo, pues no sé cómo llegué a casa. Luego, un compañero que vivía en San Vicente me expresó que habíamos viajado juntos, pero la verdad se me fue el mundo al llegar a casa”, indica David, quien después de ese impasse por poco pierde la vida. Tres años después, Gómez es la nueva sensación del ciclismo de ruta en Antioquia y otra de las revelaciones de este deporte en Colombia.

“Eso me pasó un viernes, y al domingo mi mamá (Ángela Marín, estilista), que estaba en Medellín, fue a visitarme y me encontró inconsciente. Me llevaron al hospital, donde duré sin despertar diez días. Al principio creyeron que estaba intoxicado, pero luego de muchos estudios concluyeron que tenía golpe de calor, el cual, como aseguran los médicos, es una de las causas más comunes de muerte en atletas jóvenes”, indicó Gómez, quien viene de ganar etapa en la última Vuelta a Antioquia y de ser el mejor representante paisa en el reciente Clásico RCN, en el que terminó noveno.

“Tuve muy complicados los riñones y el hígado, del cual me iban a hacer trasplante, pero no había donante. Al final no lo necesité porque con la diálisis me fui recuperando. Estuve un mes hospitalizado”, comenta el pedalista, quien por un momento pensó que no iba a volver a competir sobre la bicicleta.

“Cuando me dijeron que lo que estaba afrontando era de vida o muerte pues dije que lo primero era la salud. En serio que el ciclismo pasó a un segundo plano. Al tiempo me dijeron que sí podía correr, pero con calma. A los dos meses, gracias al apoyo de la gente del Orgullo Paisa e Indeportes Antioquia, me recuperé y empecé a montar”.

Si bien en 2020 le costó retomar ritmo, en 2021, cuando pasó al equipo Sistecrédito, dirigido por Gabriel Jaime Vélez, David comenzó a mejorar. De hecho, esa temporada ganó la Clásica de El Carmen de Viboral, y este año ya empezó a figurar entre los grandes del pelotón nacional. “Ganar es bueno, todos trabajamos para ello, pero sinceramente, después de lo que me pasó, mi mejor ganancia es disfrutar de cada cosa que se me presenta en la vida. Obvio que me gustaría correr en Europa; sin embargo, repito, me siento afortunado de seguir siendo parte del ciclismo”, agregó Gómez, un batallador de la vida y el pedalismo que desde ya se traza como meta ser protagonista en la Vuelta a Colombia 2023