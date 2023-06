Egan Bernal apunta al Tour de Francia 2023

El ciclista colombiano Egan Bernal sigue demostrando que quiere estar presente en el próximo Tour de Francia.

En los últimos días el corredor del equipo Ineos ha estado compitiendo en el Critérium del Dauphiné, un evento organizado por el diario francés Le Dauphiné Libéré, que cuenta con un total de ocho etapas, de las cuales ya se han disputado cinco.

Precisamente, en el recorrido del pasado jueves, Bernal tuvo una gran actuación, la cual lo ubicó en el undécimo puesto de la clasificación de la etapa, a 31 segundos del ganador, Jonas Vingegaard.

“Me sentía muy bien pero me daba miedo apretar, me falta confianza. Estoy muy contento, no me lo esperaba, vamos día a día”, señaló el zipaquireño.

A pesar de que en la temporada Egan ha sufrido distintas molestias, su nivel sigue sorprendiendo a los seguidores del deporte de las bielas y los pedales, que sueñan con verlo competir en la segunda Gran Vuelta de la Temporada.

Por el momento, el corredor espera cerrar de la mejor forma la competencia en la que parcialmente se ubica en la posición 19.