Egan Bernal reveló el nombre del equipo que es hincha.

“Además, por no ser muy bueno y no tener técnica, fijo salgo y la rodilla o algo y es mejor evitar. Pero mi novia es de Millos, entonces lo sigo por ella”, agregó el pedalista.

“Pues es que no sigo mucho el fútbol, solo cuando juega la Selección, no soy muy bueno jugando fútbol”, dijo Egan Bernal.

En medio de la competencia, Egan dialogó con el Diario AS, no solo de lo estrictamente deportivo, sino de detalles que tienen que ver con su vida.

Egan Bernal está en una relación con María Fernanda Gutiérrez, conocida en redes sociales como Mafe Motas.

Justamente, en la entrevista confesó que sueña con ser padre.

“Sí, me encantaría ser papá. Es uno de mis sueños, siempre lo he querido. Es que nosotros viajamos mucho y uno con un hijo, se puede y muchos ciclistas lo han hecho, pero mi idea sería no viajar con los niños tanto, después ponerlos a estudiar un rato en Europa, otro rato en Colombia y yo no me veo en Europa, yo quiero vivir en Colombia”, indicó.

Aunque de momento tener hijos no está en sus planes, si se llegara a dar, sería muy feliz.

“Hay que encontrar el momento para que vengan, pero si en este momento mi novia me dice que está embarazada, yo sería la persona más feliz del mundo. Quiero tener familia y compartir con ellos esos pequeños momentos que nos da la vida”, contó Egan.