Egan Bernal sentenció el desenlace del Tour Colombia.

"No hemos podido ganar la etapa, pero creo que salvamos el día. Es lo más importante con respecto a lo que se viene, porque cada vez está más cerca el Alto del vino, donde todo el mundo tiene puestos los ojos. Será una etapa durísima, las diferencias no serán de segundos, sino de minutos", comentó Bernal en la meta de Tunja.

Ante la llegada este viernes al departamento de Cundinamarca, Bernal, el líder del Equipo de Colombia, opina que puede pasar "cualquier cosa".

"Es una etapa llana en la que se van a mover de nuevo los equipos. Habrá que estar atentos. Me gustaría hacer algo importante, pero no es el perfil que más me interesa. Con llegar y salvar el día me daría por contento", concluyó.

Nota tomada de la Agencia EFE.