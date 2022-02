La recuperación de Egan Bernal avanza con paso firme. En un nuevo comunicado de la Clínica Universidad de La Sabana, Juan Guillermo Ortiz Martínez, director general del centro hospitalario, informó que al corredor se le dará de alta de la unidad de cuidados intermedios para ser trasladado este viernes a hospitalización general.

“De acuerdo con su proceso, ha mejorado la respuesta al control del dolor y no se han presentado complicaciones. Asimismo, continuamos muy concentrados en un seguimiento permanente de su evolución y tratamiento”, informó el galeno.

Bernal, campeón del Tour de Francia-2019 y de Giro de Italia-2021, sufrió fractura de vértebras, fémur derecho, rótula derecha, trauma torácico, se perforó un pulmón y varias costillas se le fracturaron tras el fuerte impacto al chocar contra un bus mientras entrenaba por carreteras de Cundinamarca.

Luego de las cirugías a las que ha sido sometido, el corredor ha mostrado, a través de sus redes sociales, su fortaleza mental y física camino a la recuperación.

“Casi 20 huesos rotos... (11 costillas, fémur, rótula, T5-T6, odontoides, metacarpiano, un pulgar, me bajé un diente, perforación de los dos pulmones... Casi me mato, ¿pero saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Esta es la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío... Así que ahora a recuperar y hacer de esto otro... I’m back!! (ya estoy de vuelta)”, publicó Bernal en su cuenta de Instagram.