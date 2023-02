Por las calles de su natal Curití, Carlos Gutiérrez Ballesteros se comenzó a enamorar del ciclismo, un deporte que le ha traído mucha gloria a Colombia y en el que este pedalista santandereano está comenzando a demostrar que no es uno más y que seguramente va a dar mucho de qué hablar en los próximos años.

Ese amor por los pedales tiene un inicio en su infancia y estuvo motivado por su padre, don Isidro Gutiérrez Torres, quien se encargó de que a su pequeño Carlos le ‘picara el bichito’ de uno de los deportes más difíciles que existen.

“Mi padre me llevaba a ver las carreras cercanas como la Perla del Fonce y verlo que hacía su mayor esfuerzo cuando no se dedicaba un 100% al deporte me hizo dar cuenta de que sí se podría algún día ganar”, contó Gutiérrez, quien atendió a esta redacción desde un aeropuerto en Argentina.

Gutiérrez recordó que tuvo una “infancia llena de juego, de ir a la escuela caminando, de ir a la quebrada a nadar todas las tardes, de montar caballo y de ver a mi padre darme el ejemplo de salir a pedalear”.

Comenzó con MTB

El ciclismo de montaña fue el primer amor de Gutiérrez, que finalmente le terminó sirviendo para mejorar su “técnica” en la ruta, en la que ahora incursionó y donde espera brillar por todo el planeta.

“Bueno siempre han estado conjuntas, me gusta mucho el MTB y cada vez que puedo salgo a la montaña. Siento que me ha ayudado mucho para la ruta en cuanto a técnica”, contó el pedalista.

Su buen rendimiento en el ciclomontañismo, brillante en pruebas en diferentes partes del país y del continente, lo llevaron a que Víctor Hugo Peña, el primer colombiano en vestir la camiseta de líder en un Tour de Francia, le pusiera el ojo encima y lo llevara al Team Banco Guayaquil.

“Mi vinculación empezó el año pasado gracias a nuestro director técnico Víctor Hugo Peña, que confió en mí y gracias a Dios las cosas salieron de la mejor manera”, explicó el santandereano, quien ya comenzó su temporada en este 2023 con la Vuelta a San Juan, en Argentina.

Sin embargo, su participación en el equipo ecuatoriano ya ha tenido buenos momentos, como en la Vuelta a Costa Rica donde “tuve el respaldo del equipo para liderar esta bonita carrera, estando en el podio y ganando una etapa. Este año sigo con ellos, también, y que más que pagarles la confianza depositada con un buen rendimiento”.

Sueños y retos

Gutiérrez, de 27 años, aseguró que “el motor” para brillar en cada carrera en la que participa es su familia y destacó el “apoyo incondicional” que ha recibido de ellos.

“Todo lo que logre siempre va a ser dedicado para ellos, mis padres, hermanos, abuelos y tías”, dijo.

El santandereano contó que tiene como sueño estar en una Gran Vuelta en Europa y explicó que el Team Banco Guayaquil tiene como idea asistir a “carreras en Europa, se están buscando las invitaciones y sería para mí ya un sueño hecho realidad”.

Finalmente, Gutiérrez aseguró que se está preparando para disputar la Vuelta a Colombia, “que para mí sería un objetivo que siempre he añorado, desde que empecé en mi carrera deportiva. También estaremos en la Vuelta al Ecuador y en diferentes carreras en todo el continente”.