El holandés Bauke Mollema (Trek Segafredo), ganador este sábado de Il Lombardía, dijo que “quizás” los grandes favoritos le han “infravalorado” y que esperó el momento adecuado para lanzar el ataque decisivo.

“No puedo creer que he ganado una clásica Monumento. No era el favorito y quizás los otros corredores me han infravalorado un poco”, afirmó Mollema, quien atacó a 16 kilómetros del final y cruzó primero la línea de meta seguido por el español Alejandro Valverde (Movistar) y el colombiano Egan Bernal (Ineos).

“Encontré el momento adecuado para atacar y luego lo di todo en los últimos diez kilómetros. ¡No me lo puedo creer!”, agregó el holandés, en declaraciones facilitadas por los organizadores de la clásica de las hojas muertas.

Mollema ganó por primera vez Il Lombardía y sorprendió a Valverde, Bernal o el esloveno Primoz Roglic con un ataque en la subida al Civiglio, al hacerse con una ventaja de unos 50 segundos que logró defender hasta la meta de Como.