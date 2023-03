Egan Bernal está de regreso en las carreteras europeas después de superar los problemas físicos que le dejó el accidente que sufrió en enero de 2022 en Tocancipá, Cundinamarca.

En realidad intentó volver a competir en el Viejo Continente a finales de año pasado, cuando participó en la Vuelta a Dinamarca, pero en esa oportunidad no pudo terminar la carrera. Ahora, con más tiempo de recuperación encima, está compitiendo en la Vuelta a Cataluña, competencia que le sirve como preparación para su gran objetivo del año: participar en un Tour de Francia después de casi tres años.

“Me gustaría ir al Tour, es la carrera más importante del mundo y es un objetivo que tengo desde el comienzo del año”, le dijo el cundinamarqués a la agencia EFE en la presentación de los equipos que participan en la Vuelta a Cataluña

Sin embargo, Bernal dijo que su participación en la Grande Boucle dependerá de si está bien físicamente o no para el primero de julio, que es la fecha en la que empieza la carrera. “El tiempo dirá si estoy listo. Si no estoy bien es mejor no ir. El deseo más grande que tiene es que se le den las cosas. Participar, aunque no sea para ganar”, manifestó Bernal.

La última vez que Egan corrió en el Tour de Francia (que ganó en 2019), fue en la edición de 2020. Esa vez lideró la general durante varias etapas. Estaba en un cabeza a cabeza con Tadej Pogacar para quedarse con la carrera ciclística más difícil del mundo, hasta que la espalda le jugó una mala pasada al colombiano y se tuvo que retirar. El esloveno se quedó con el título.

En 2021 Egan no quiso participar en el Tour. Enfocó todos sus esfuerzos de la temporada en prepararse para participar en el Giro de Italia. Al final se vistió de rosa: ganó la carrera y se convirtió en uno de los pocos ciclistas en la historia que ha logrado conquistar las dos vueltas más grandes del ciclismo.

Bernal ya había decidido que en 2022 participaría en el Tour, pero el choque de frente, a 60 kilómetros por hora, contra un bus que sufrió mientras entrenaba en enero de ese año lo marginó de competir, y por poco casi le quita la vida. Después de más de seis meses de recuperación, volvió a competir. No ha vuelto a ser el pedalista brillante que encantó al mundo, pero quiere volverlo a ser.

Ahora, en la Vuelta a Cataluña, está corriendo su segunda carrera del año (la anterior fue la Vuelta a San Juan, donde se lesionó de una rodilla). Egan Bernal está intentando ganar ritmo para volver a estar entre la elite del ciclismo internacional, y por qué no, ganar un segundo Tour de Francia.