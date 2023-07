¡El regreso del Cóndor! Conozca la competencia en la que participará Nairo Quintana.

Luego de no encontrar equipo y ser uno de los ausentes más importantes en la convocatoria de Colombia para el Mundial de Ciclismo, Nairo Quintana recibió una noticia que le devolverá la sonrisa y no lo obligaría a dejar el ciclismo.

Nairo Quintana estará en el Giro de Italia Ride Like a Pro, organizada por el Giro de Italia, la cual se llevará a cabo en el país vecino de Ecuador. Esta carrera internacional es de exhibición, sin embargo, entregará un trofeo al ganador. La competencia se convierte en una oportunidad para que el deportista 'cafetero' demuestre su talento y que sigue vigente.

El evento contará con la presencia de ciclistas de talla mundial como el ecuatoriano Richard Carapaz, quien ganó el Giro de Italia en 2019. La carrera internacional está programada para empezar el viernes 28 de julio y finalizar el 30 del mismo mes.

‘Naironman’ no estará en el Mundial de Ciclismo 2023

Luego del sonado señalamiento por supuestamente usar Tramadol en el Tour de Francia de 2022, Nairo Quintana se defendió, buscó dejar su nombre en limpio y, además, no parece existir credibilidad de lo sucedido, haciéndolo ver ahora en un panorama desolador. Si bien no mantiene equipo, ha estado activo en sus entrenamientos en solitario, logrando demostrar que en el momento que un equipo lo requiera puede correr sin problemas al más alto nivel.

“Estoy muy bien, en mi vida en general, afortunadamente desde hace años he venido con la familia haciendo otras cosas paralelas al ciclismo. Este año he tenido la oportunidad de trabajar en ello y en la parte deportiva me sigo preparando, con una condición física increíble, no digo de las mejores. De paso aprovecho para enseñar a todos los jóvenes de Boyacá, que serán los futuros campeones”, dijo hace poco a Espn.